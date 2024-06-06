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台北最好吃烤鴨納「黃仁勳美食地圖」　3兆男席開25桌宴請法人

▲龍都酒樓廣式片皮鴨。（圖／林宜屏提供）

▲龍都酒樓廣式片皮烤鴨。（圖／林宜屏提供）

記者黃士原／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美食地圖持續增加中！繼在懷舊餐廳宴請供應鏈、吉品海鮮餐廳犒賞員工後，昨日則是在「台北最好吃烤鴨」稱號的龍都酒樓內湖店，席開25桌宴請投資法人。

龍都酒樓創立於民國72年，原先只有一家鄰近捷運中山站的本店，2015年在內湖舊宗路一段開設分店，讓民眾有不同地點的選擇。龍都酒樓最有名的就是廣式片皮鴨，創始人為了將港粵料理帶入台灣，先後特別聘請來自香港的資深廚師擔任主廚，就連寒舍集團燒臘行政主廚楊華廣也曾在龍都酒樓任職過。

▲龍都酒樓內湖店。（圖／取自Google地圖）

▲黃仁勳在龍都酒樓內湖店席開25桌，宴請投資法人。（圖／取自Google地圖）

網路有「台北最好吃烤鴨」稱號的龍都酒樓，該廣式片皮烤鴨使用宜蘭鴨場契作，嚴選採用體型成熟、油質均勻，成長約80天成鴨，讓烤鴨的肉質與油汁達到完美的呈現，想吃要先預定，售價2600元。烤鴨有三吃，除了原味、搭配麵皮，鴨骨可以選擇做湯或是煮成粥。

除了烤鴨，餐廳也供應各種粵菜與港點，從鮑魚、花膠、海參等頂級料理，到乳豬拼盤、臘味拼盤、蜜汁叉燒的燒味，以及各式炒飯炒麵都有，蘿蔔糕、叉燒包、流沙包等港式點心也有供應，選項非常多，多人來享用比較能嚐到不同的菜色。

▲喜相逢的蔥油拌麵。（圖／三高sir

另外，廣達董事長林百里昨日晚上在私廚餐廳「喜相逢麵館」宴請黃仁勳，吸引大批熱情民眾到場圍觀。餐敘期間，黃仁勳見民眾在外冒雨守候，兩次主動走到外頭慰問大家，還分送運動飲料，接受粉絲要求簽名，才又走進餐廳繼續餐敘。

這家喜相逢原本是家麵館，但後來轉型成私廚，除了招牌菜色固定不動，菜單依季節盛產食材來設計，其中蔥油拌麵看似一道簡單菜色，但用三星蔥煉製蔥油來拌麵，讓吃過的人都給予好評價。

關鍵字： 美食雲 黃仁勳美食地圖 台北市美食 廣式片皮烤鴨

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