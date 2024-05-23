三重老一輩的下酒菜愛店！40年無名炒羊肉　份量豪邁有營業必排隊

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

三重自強路有一攤無名炒羊肉，是GOOGLE地標找不到的在地美食，只要有營業幾乎都在排隊，菜單最有名的就是炒羊肉和羊肉麵兩種，聽常吃的三重在地人說會排隊，都是因為老闆會等到有人點了三份或五份才開始一起炒。

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無名炒羊肉 菜單

外帶跟內用的人都不少，冰箱有賣啤酒和飲，很多在地人都點炒羊肉配酒，沒有賣白飯也很受歡迎，超強的！招牌寫著40年老店，菜單最有名的就是炒羊肉，其他還有下酒菜，感覺就是老一輩的三重在地人才知道的店，年輕人可能都吃天橋下或是蔡記。

羊肉麵130元、炒羊肉150元



人客一次都帶兩三份

在攤位前就聞到炒羊肉的香氣，老闆專注用著鍋鏟翻動羊肉，這畫面讓人想到之前士林夜市吃的三姊妹和流氓快炒畫面，老闆娘會問客人要幾份，很多人外帶都點兩份或三份炒羊肉，只見老闆豪邁的在盤子放上不少青菜和羊肉，如果有加辣還會擺在旁邊。

▲油麵是老闆娘在旁邊用熱水燙過，所以不會等很久，麵條不會和羊肉炒過，回家要趕快攪拌一下，讓麵條入味。

無名炒羊肉 評價

麵條沒有煮得很軟，外帶回家和炒羊肉的熱氣悶一下，硬度就剛剛好，也不會很軟爛，口感還不錯，原本看到塑膠袋裝沒什麼期待，不過這羊肉給得很多，味道是有點討喜的羊騷味，也不是碎肉塊，沙茶味道重又夠味，青菜量也不少，整體來說是好吃，重點是不會很油，難怪這麼多在地人排隊。

無名炒羊肉



地址：新北市三重區自強路一段179號

營業時間：17：30－22：30（周日公休）

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