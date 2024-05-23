ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

三重老一輩的下酒菜愛店！40年無名炒羊肉　份量豪邁有營業必排隊

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼沒有店名沒有地標　在地40年老饕很愛的炒羊肉攤位，只要營業就排隊。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

三重自強路有一攤無名炒羊肉，是GOOGLE地標找不到的在地美食，只要有營業幾乎都在排隊，菜單最有名的就是炒羊肉和羊肉麵兩種，聽常吃的三重在地人說會排隊，都是因為老闆會等到有人點了三份或五份才開始一起炒。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

無名炒羊肉　菜單
外帶跟內用的人都不少，冰箱有賣啤酒和飲，很多在地人都點炒羊肉配酒，沒有賣白飯也很受歡迎，超強的！招牌寫著40年老店，菜單最有名的就是炒羊肉，其他還有下酒菜，感覺就是老一輩的三重在地人才知道的店，年輕人可能都吃天橋下或是蔡記。

▲▼沒有店名沒有地標　在地40年老饕很愛的炒羊肉攤位，只要營業就排隊。（圖／部落客陳小可提供）

羊肉麵130元、炒羊肉150元

▲▼沒有店名沒有地標　在地40年老饕很愛的炒羊肉攤位，只要營業就排隊。（圖／部落客陳小可提供）

人客一次都帶兩三份
在攤位前就聞到炒羊肉的香氣，老闆專注用著鍋鏟翻動羊肉，這畫面讓人想到之前士林夜市吃的三姊妹和流氓快炒畫面，老闆娘會問客人要幾份，很多人外帶都點兩份或三份炒羊肉，只見老闆豪邁的在盤子放上不少青菜和羊肉，如果有加辣還會擺在旁邊。

▲▼沒有店名沒有地標　在地40年老饕很愛的炒羊肉攤位，只要營業就排隊。（圖／部落客陳小可提供）

▲油麵是老闆娘在旁邊用熱水燙過，所以不會等很久，麵條不會和羊肉炒過，回家要趕快攪拌一下，讓麵條入味。

無名炒羊肉　評價
麵條沒有煮得很軟，外帶回家和炒羊肉的熱氣悶一下，硬度就剛剛好，也不會很軟爛，口感還不錯，原本看到塑膠袋裝沒什麼期待，不過這羊肉給得很多，味道是有點討喜的羊騷味，也不是碎肉塊，沙茶味道重又夠味，青菜量也不少，整體來說是好吃，重點是不會很油，難怪這麼多在地人排隊。

▲▼沒有店名沒有地標　在地40年老饕很愛的炒羊肉攤位，只要營業就排隊。（圖／部落客陳小可提供）

無名炒羊肉

地址：新北市三重區自強路一段179號
營業時間：17：30－22：30（周日公休）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡　超過200款咖啡豆慢慢挑
►可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強　碗公裝古早味份量太超值
►台北美味「提拉米蘇」新發現！植物園旁咖啡小店　焦糖布丁也大推

關鍵字： 無名炒羊肉 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「台第一AV男優」床上摸Lulu！　她羞爆尖叫：好了好了好了

推薦閱讀

盤點嘉義火車站周邊美食！全台最強烤玉米、被臭豆腐耽誤的豬腳店

盤點嘉義火車站周邊美食！全台最強烤玉米、被臭豆腐耽誤的豬腳店

台中首爾飯桌新品牌！隱身巷弄小屋、專攻韓式湯鍋口味走濃郁系

台中首爾飯桌新品牌！隱身巷弄小屋、專攻韓式湯鍋口味走濃郁系

營業超過40年「蚵仔料理」專賣！自養自銷大顆肥美　炒飯是招牌菜

營業超過40年「蚵仔料理」專賣！自養自銷大顆肥美　炒飯是招牌菜

曼谷遊激推的必訪咖啡廳！綠洲玻璃屋太夢幻　遠離人潮往這走

曼谷遊激推的必訪咖啡廳！綠洲玻璃屋太夢幻　遠離人潮往這走

4旅遊電商出國優惠懶人包

4旅遊電商出國優惠懶人包

快訊／故宮停電！館方緊急疏散

快訊／故宮停電！館方緊急疏散

超商「蔬食新品」一次看！

超商「蔬食新品」一次看！

雞湯拉麵「濟善老麵萬華店」5月底熄燈

雞湯拉麵「濟善老麵萬華店」5月底熄燈

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

三重老一輩的下酒菜愛店！40年炒羊肉

三重老一輩的下酒菜愛店！40年炒羊肉

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

身分證拿出來！對中「5」玩樂園5折

有多條森林浴步道任選！新北親子景點

楊銘威開店！必點黃金21摺小籠湯包

雙月食品社文山店6月開幕

最新「關渡碼頭貨櫃市集」還有噴泉

盤點「全台7座」國家森林遊樂區！

要出國快搶！日本環球影城買1送1

新北最美高樓鐵板燒「旨醞」開箱！

期間限定！雙北4大夜間打卡點全免費

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

4旅遊電商出國優惠懶人包

快訊／故宮停電！館方緊急疏散

超商「蔬食新品」一次看！

雞湯拉麵「濟善老麵萬華店」5月底熄燈

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

三重老一輩的下酒菜愛店！40年炒羊肉

搭北高旅展華航西雅圖未稅2.2萬元起　阿聯酋航空送渡假村門票

雙月食品社文山店6月開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366