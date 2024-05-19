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蘆洲超夯地方小吃曝光！料滿滿的蘿蔔絲餅　韭菜盒皮薄酥香超澎湃

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅，是蘆洲下午茶點心推薦，營業時間從早上開始賣到晚上，不想現場等可以打電話預訂再去拿，老闆們態度相當客氣。

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一哥韭菜盒蘿蔔絲餅＆豆沙餅位置
一哥韭菜盒低調的小攤位就在蘆洲中華街，下午時間有不少蘆洲在地人來外帶，還有小姐一次買了超多韭菜盒。地點不算明顯，很低調的小攤位還是有超多在地人回訪，喜歡吃韭菜盒和蘿蔔絲的一定要來買買看！

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

韭菜盒、蘿蔔絲餅都超夯
沒有預訂，現場賣光就稍等現做，連外送人員都熟門熟路來買。從桿麵團、秤重道包餡都很注重小細節，油炸鍋的溫度也要控制，看他們現場製作韭菜盒、蘿蔔絲和豆沙餅過程也很療癒。現包現做的韭菜頭個頭不小，餡料滿滿的樣子太吸引人了！尤其剛做好的皮脆脆的最好吃！蘿蔔絲餅也是必買推薦，不過建議買到就趁熱吃，帶回家放冷也可以用烤箱再烤一下更好吃。

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
因為沒有預訂就在現場等，拿到手超級燙，但這樣最好吃。韭菜盒皮薄酥香，剛做好馬上吃要小心燙口，內餡超香的，有韭菜、豆干、雞蛋末、蝦皮、冬粉和胡椒，鹹度剛好，料多餡滿，韭菜和蝦味明顯，調味相當涮嘴。

蘿蔔絲餅皮酥香脆可口
料多多的蘿蔔絲清甜爽脆，沒有生味，搭配蒜末和青蔥，不用調味就超好吃！料滿滿的蘿蔔絲餅也是我阿爸跟宜蘭人的最愛。豆沙餅皮脆、中間軟Q、兩種層次的口感，紅豆甜香不膩，甜度對我來說剛好，買回家配個熱茶很滿足，這絕對要現吃，放冷的口感有差。

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
韭菜盒 45元、蘿蔔絲餅 40元、豆沙餅 40元。也有豆漿和南瓜豆漿可以購買，早午餐不想吃太飽，買一套剛好。菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼蘆洲美食「一哥韭菜盒」菜單除了韭菜盒還有必買的蘿蔔絲餅和豆沙餅。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

一哥韭菜盒 蘆洲中華街＆蘿蔔絲餅韭菜盒

地址：新北市蘆洲區中華街29號
電話：0938－118－221
營業時間：10：00－19：00（周日休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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