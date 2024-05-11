基隆吃一波！10間仁愛市場老牌美食　逛累了有隱藏咖啡可以短暫小歇

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲基隆仁愛市場美食，10間市場美食推薦。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

仁愛市場美食有什麼好吃的名單？基隆仁愛市場美食推薦：兩全天婦羅、櫻壽司、峰鮨（峰壽司仁愛市場店）、仁愛市場鍋燒麵、美華牛肉麵、多好咖啡、吳姳麵館、王鼎牛排、阿嬌炒麵、朱添鮮魚號等等都是地標有名的仁愛市場美食。

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基隆仁愛市場停車位交通資訊

▲在兩全天婦羅旁邊就是博愛地下停車場，要逛廟口夜市、觀光漁市或仁愛市場停這都可以。

▲停好車走上樓直接逛仁愛市場。

兩全天婦羅

兩全天婦羅的攤位有許多火鍋料，手工製作的新奇物，如果不知道賣什麼或怎麼買都可以問男老闆，非常客氣。地址位在愛二路12號，旁邊樓梯走上二樓就是仁愛市場，還有博愛停車場可停車，附近就是基隆夜市，想逛街或著吃美食都很可以。

地址：基隆市仁愛區愛二路12號

營業時間： 09：00－19：00

電話： （02）2424－4931

大觀圓豬肝腸

在仁愛市場的大觀園就只賣鹹湯圓及豬肝腸這兩種東西，而且豬肝「腸」，一定會很多人看錯，看成豬肝「湯」，店家招牌還特別把「腸」用紅色註記，我第一次真的看錯。

地址：基隆市仁愛區仁四路31號

電話：（02）2428－8158

營業時間：8：00－19：00 （星期一公休）

朱添鮮魚號

凌晨宵夜時間衝到基隆覓食，朱添鮮魚號地點鄰近基隆仁愛市場（崁仔頂漁市），為鄰近漁市會比較平價，但其實沒有，尤其是丼飯和握壽司價格真的偏高，建議點生魚片就好。

地址：基隆市仁愛區仁四路45號

電話：（02）2424－9832

營業時間：周一至周六18：00－04：00；周日12：00－22：00

鍋燒麵專賣店

第一次逛基隆仁愛市場就對這攤鍋燒麵專賣店平日也大排隊的風景很有印象，當時吃飽就列為基隆美食筆記。後來平日中午又來仁愛市場找美食，當然不想錯過地標都會出現的鍋燒麵，菜單只賣兩種鍋燒麵口味，每鍋均一價100元，也有小菜可選。

地址：基隆市仁愛區愛三路21號

營業時間：11：00－19：30（星期三休息）

多好咖啡店

若提到仁愛市場咖啡店，這間多好咖啡店絕對榜上有名，常常在雜誌看到推薦，小小空間有著專業好喝的咖啡，是吃飽的好去處，可以短暫小歇。

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2號 攤位樓B31

營業時間：10：00－18：00

初拉麵製作所

在基隆仁愛市場新開幕的初拉麵製作所，地點就在就在市場二樓的小角落，剛好和朋友來找仁愛市場美食，聽到新開幕的拉麵店相當好奇，平日中午來看到不少人潮，幾乎都是基隆在地人，客氣的老先生應該是年輕老闆的爸爸，請我們稍等一下位置，非常親切的開場白。

電話：（09）8314－1511

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2F B18

營業時間：10：30－18：00 （周一公休）

櫻壽司

這間櫻壽司攤位大排隊，這次二訪就列為仁愛市場必吃美食，菜單有握壽司和生魚片推薦，營業時間只有中午四小時，平日中午來真的超多人，不過負責切生魚片的老闆和老闆娘態度都不是很好，還會臭臉，還好員工阿姨們就很親切。

電話：（02）436－7881

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2F A12

營業時間：10：00－14：00（周一公休）

林家三鮮水餃

仁愛市場生意很好的水餃店，看這包水餃的工作人員有幾位就知道生意超好，不過評價很兩極。

地址：基隆市仁愛區愛三路21號 A增29

營業時間：10：30－19：30（周四休息）

電話： （02）2427－0919

峰鮨（峰壽司仁愛市場店）





峰鮨（峰壽司仁愛市場店）應該是仁愛市場生意最好的吧？來兩次都發現超多人，排隊等待用餐的人也很多，除了吧台座位還有旁邊位置都坐滿人，想吃就要營業時間一到就來等的感覺，列為下回仁愛市場必吃美食。

地址：基隆市仁愛區愛三路21號 攤位B42

營業時間：11：30－15:50, 16：50－19：00（周一休息）

電話： （02）2428－3139

阿嵐小吃店

阿嵐小吃店也是仁愛市場生意很好的麵店，看招牌麻醬麵是必點，還有許多黑白切小菜都是榜上有名，要不是胃容量有限，真的也想再來一碗。

地址：基隆市仁愛區愛三路21號 A51

營業時間：08：00－16：00

電話： （02）2426－2251

阿華炒麵

阿華炒麵營業時間很長，從早上10點到凌晨6點，雖然基隆夜市美食小吃多，但這間阿華炒麵在基隆可是相當有名氣，越晚越多人，是基隆的深夜食堂，還好平日下雨天來訪人不多，不用排隊。

地址：基隆市仁愛區愛四路1－3號

電話：（02）2429－2163

營業時間：早上10：00－凌晨06：00（周一休息）

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