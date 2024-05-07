獨門「焗烤麻辣」臭豆腐！香中帶臭無敵過癮　是深坑老街限定美食

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者張宜樺

臭豆腐吃過炸的、烤的、清蒸的，你有吃過焗烤的嗎？「深坑老街故鄉的口味」獨家推出焗烤麻辣臭豆腐，麻辣臭豆腐搭配濃郁起司迸出令人驚奇的口感，到深坑老街想吃點不一樣的臭豆腐，建議可以來嚐嚐。

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用餐環境

「深坑老街故鄉的口味」用餐環境復古溫馨，有四人桌也有可以容納多人的圓桌，牆面上有許多名人的簽名。

焗烤麻辣臭豆腐220元

史努比和可樂娜兩人食力有限，我們只點了一份焗烤麻辣臭豆腐，不過店家阿姨也沒嫌棄我們，很熱情請我們入座。沒多久焗烤麻辣臭豆腐就送上桌了，香中帶臭的味道瞬間撲鼻而來。

一入口驚為天人！

焗烤麻辣臭豆腐是將臭豆腐、鴨血、三色豆等配料加入店家自製的肉醬，先拌炒後加入起司絲再放進烤箱焗烤，每一口都有濃郁的臭豆腐與起司的香氣。想到臭豆腐和起司很搭耶，臭豆腐軟嫩多汁、口感豐富，一入口就覺得驚為天人，但吃太多就會覺得太重口味，味蕾容易被麻痹，我覺得至少要兩三個人分享或是來點白飯搭配吃會比較剛好。

菜單

可以單點也能依照人數點套餐，雙人、三人套餐500元起，史努比看了一下菜色都不錯耶，覺得CP值很可以，下次會想要來嚐嚐。焗烤麻辣臭豆腐很特別，想要來點與眾不同的臭豆腐，推薦可以嚐嚐看。

深坑老街故鄉的口味

地址：新北市深坑區深坑街146號

電話：（02）2662－9501

營業時間：周二至五10：00－20：00、周六日10：00－21：20

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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