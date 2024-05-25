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三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香　蛤蠣湯＋滷肉飯30元解決

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者邵筱鈞

「阿發豬腳飯」這家隱藏巷弄的三重美食，是在地人推薦的三重豬腳飯，早上6點半就開始營業，滷肉飯一碗才20元、蛤蠣湯10元，價位很便宜，聽說在地人都不吃五燈獎豬腳，反而是吃阿發豬腳飯便當的人比較多。

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三重豬腳飯推薦阿發豬腳飯　位置
阿發豬腳飯搭捷運出台北橋站走路不到5分鐘，就藏在新北市三重區正義北路33巷55號巷內，攤位沒有招牌看起來又有點髒，攤位旁還有人排隊，通常都是在地人，這天阿樹來到附近吃陳記肉圓油粿，就順道吃阿發豬腳飯。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

三重豬腳飯推薦阿發豬腳飯　店面環境
阿發豬腳飯沒什麼裝潢，感覺就是家裡一樓當做店面，店內也有點暗暗的，通常那種在地老麵店，都是這樣的用餐環境，如果會在意用餐環境就外帶便當。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

三重豬腳飯推薦阿發豬腳飯　菜單
三重阿發豬腳飯菜單只有牆面上貼著蛤蜊湯和味噌湯都是10元，其他像滷肉飯20元、白飯10元油豆腐20元、滷高麗菜筍絲30元、豬腳大份100元小份50元、豬腳便當80元等，價位請依店家現場公告為主。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

三重豬腳飯推薦阿發豬腳飯　點餐方式
老闆娘人超級親切很好聊，如果喜歡吃瘦肉多不要太肥，或是筋膠質比較多的地方，也可以跟老闆娘說，看到不少地人都會跟店家聊個幾句，然後也沒點感覺就是老樣子，老闆娘就直接上菜。可以任性點菜，因為都很便宜，必點不用說就是豬腳，我覺得點大份也不會過份，原本點小份後來乾脆加大，這樣也沒多少錢，就價位來說真的屌打許多豬腳專賣店，另外他們家的特色還有加蒜醬。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲中午用餐時間有不少人來外帶豬腳便當，老闆娘出手整個豪邁，整個便當裝好裝滿，80元豬腳便當這簡直太佛。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲看著阿發豬腳攤位上的滷鍋，滿滿的豬腳以及油豆腐，旁邊還有湯和筍絲等等，真的好誘人。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲魯肉飯一碗只要20元，就價位沒什麼好嫌，口味偏清淡。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲口味偏清淡可以加點辣，基本上跟豬腳滷汁相同，所以如果有點豬腳可以點碗白飯就好。

三重豬腳飯推薦阿發豬腳飯　餐點

老闆娘切了一盤綜合豬腳，肥肉瘦肉滿滿膠質通通都有，阿發豬腳真的滷到超級入味，就連肥滋滋的豬皮咬下去也很綿Q，再扒一口白飯超級爽，醬汁調味也不會太死鹹。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

必加靈魂蒜醬　口感再升級
軟Q滷豬腳一定要沾點他們家的蒜醬，他們家的調味偏淡，加上蒜醬有助攻的效果，多了蒜香不會嗆口，沾上滿滿蒜醬，入口秒吃白飯超有爽度。

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

三重豬腳飯推薦阿發豬腳飯　小菜
油豆腐也是滷到很嫩口，建議可以沾點辣椒再入口超級爽，原本還想要點筍絲，後來怕吃不完就先略過，不然以油豆腐表現來說，筍絲應該也可以期待

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲▼三重美食在地人才知道隱藏巷弄台北橋站銅板美食。（圖／部落客蘋果樹提供）

▲蛤蜊湯只要10元！鮮甜好喝沒啥好嫌，裡頭蛤蜊也給的算有誠意。

阿發豬腳飯便當

地址：新北市三重區正義北路33巷55號
營業時間：06：30－13：30（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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