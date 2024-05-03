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九份新秘境曝光！全新開幕寵物友善咖啡廳　榻榻米區獨享山海風光

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

九份老街最讓我喜歡的地方就在於，這裡不管怎麼走，都沒有所謂的盡頭，而且往往繞著繞著就可以找到一些寶藏。而這間全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。以九份特有的石頭建築打造成一間絕美的景觀咖啡廳。

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▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

九份停車場推薦
這裡的停車場大部分都是私人停車場，費用普遍都是200塊兩小時，而且是平日的價格就已經那麼貴了，好一點就是200塊三小時。老實說，真的稍微可以用「搶」來形容，但真的礙於這附近真的沒什麼公有停車場，所以不得已的情況下也只能停了。

但這一次前往無意間發現一個大型停車場，150塊卻是以計次的方式，相較起來真的划算非常多，但就是要走小小的一段而已。大家可以搜尋「九份隔頂停車場」，但停好車的時候繳完費一定要跟老闆拿收據，避免後續回程要開車，老闆說你沒繳費。

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

暇咖啡Hima cafe地理位置
暇咖啡Hima cafe於三月底正式開幕，開幕短短幾天，已經超多人前往朝聖。而且地點其實也不算好找，位在一處非常不起眼的小巷弄裡，因為前往的時候我也是問了當地的店家，才知道哪一條巷子才可以前往暇咖啡。而且暇咖啡就在曉宅山DAYBREAK附近而已，如果有機會的話，各位也可以來住上一晚。

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

空間介紹
走進店裡頭，映入眼簾的是北歐質感工業風融合了大片的落地窗，給人第一的印象就是世外桃源的氛圍感，空間不算大，但因為落地窗帶來的透視感，給人一種寬廣的沒壓迫感的視覺。

在吧台前有一處高腳座位區
這裡的位置比較適合與世無爭的情侶或是朋友好好來這個位置享受你我的時光。這裡的牆面選用城堡石與清水模的元素相互融合，所以給人的感覺是一種成穩內斂的氛圍感，在每一個空間的設計上也可以看的出來老闆本身的品味。

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

風格獨特的廁所
話說有一個地方第一次想要介紹讀者前往看，那就是這裡的廁所，因為九份的建築特色點就是石頭屋，所以許多都是依附山壁而成，也因為如此，廁所的空間有著非常漂亮的曲線，在裡頭上廁所好像來到了雪屋裡的錯覺。

戶外雖然有擺放座位區，但可能剛開幕，加上現在非常忙碌，所以暫時還沒時間整理這個區域。但可以想像未來規劃好的話，這裡絕對又是一個非常好拍的網美寶座，最愛這種大自然的光影感了。

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

座位區
比起大家都想要坐的二樓，其實我更愛一樓角落的這一處座位區，這一個位置很適合一群朋友前往，而且有一種被綠林圍繞的氛圍感，最棒的就是當中午後的時間點，這一處的光影真的很迷人，隨時時間的消逝，光影不斷地在這個空間挪移著，那樣的畫面感真的用言語無法形容。

這裡是超多人想要搶的座位！
來到了二樓，這裡是超多人想要搶的座位，但整體的體驗好與壞，取決於各位有沒有遇到素質好的客人。二樓屬於榻榻米席地而坐的座位區，在這開放式的空間中，大概可以坐七八組吧！

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

九份寵物友善咖啡廳
如果有毛小孩的話，暇咖啡也是一間寵物友善咖啡廳唷！一樓需牽繩和室內需進籠。

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

老闆是一位專業的咖啡師
所以如果有來到暇咖啡的話，能喝咖啡就不要點飲料，細細的去品味這專業的咖啡氣息。而且想要拍照的話，那我會直接大推我照片的這兩款，拿鐵跟可可牛奶，那豐富的漸層感，與有質感的玻璃杯交織在一起，直接將這款飲品帶到了另一個層級。

這裡的甜點也都是老闆自己製作
焦糖布丁是這裡的人氣甜點，幾乎每一個前往的人都一定會點一份來吃。口感滑順，而且甜而不膩，最喜歡的就是那淡淡的焦糖香。

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼全新開幕的九份咖啡廳「暇咖啡Hima cafe」就隱藏在極其隱密的巷弄中。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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暇咖啡Hima Cafe

地址：新北市瑞芳區豎崎路18號（九份派出所站步行5分鐘即可抵達）
營業時間：11：00－18：00（周一為13：30營業、無預警公休　前往時先至店家IG查詢當月公休日）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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