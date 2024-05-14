三重人私藏美食！鮮甜麵線蚵仔大顆飽滿　口感滑溜＋海量蒜泥更爽

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

這間三重佰萬蚵仔麵線是我的愛店，默默地吃了好久好久，很推薦蚵仔麵線，地點就在三重今大魯肉飯附近，旁邊幾攤還有兔子與馬鹽酥雞。

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▲內用自助區提供醬料和餐具，愛吃辣或蒜頭可以自己加。

▲除了蚵仔麵線也有大腸、肉丁麵線，也可以點綜合口味，但我吃過一輪就偏愛單純的蚵仔麵線。

蚵仔麵線大碗 70元

蚵仔大顆鮮美，每次下午想要小吃就會來這間離家比較近，老闆娘很親切，裝麵線的時候會問要不要多加香菜。菜價格合理的時候，和闆娘說香菜可以多一點也是沒問題，攤位乾乾淨淨的，看起來就很舒服。

▲蚵仔都放在碗底，料真的不少，而且都很大顆，因為我超愛吃蒜，自己會再另外＋兩匙和一匙辣椒。

▲麵線湯頭沒有很多柴魚，加上勾芡不多，這很合我味口，麵線體比較粗，很有口感。

▲鮮蚵有裹粉，大顆肥美，吃起來很古溜，往下撈還有好多顆鮮蚵，料很實在。

三重佰萬蚵仔麵線

地址：新北市三重區大仁街86號

營業時間：10：30－19：00（周一休息）另外特休會寫在粉絲團公告

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