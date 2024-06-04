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台中螞蟻人ㄟ糖份補給站！酒香布丁超強　旋轉樓梯直達秘境小書店

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

喫茶月滿是位於台中中山路的老宅咖啡館，比較特別的是它有一個旋轉樓梯，樓上就是小書店，很懷舊又寧靜的環境。台中老城區最近有愈來愈多的優質咖啡館進駐，到附近吃飯可以順便來喫茶月滿續攤，印象中最多人分享的就是鬆餅和布丁。

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喫茶月滿　位置
喫茶月滿就位於Phase Coffee Roaster的旁邊，附近還有喫茶Senmi、富吉咖啡、洪瑞珍三明治和第四信用合作社等，老城區愈來愈熱鬧了，而且有很多優質咖啡館進駐，整個活化了舊商圈，老宅也都搖身一變成為特色小店。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

喫茶月滿環境

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一樓的用餐區，後方就是吧檯，一進門就看到中間有旋轉樓梯。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲店裡面放了很多書和老物，另外也有咖啡豆和耳掛包，咖啡豆也是店家自己烘焙的，整體氛圍很不錯。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲走上樓梯到二樓看看，看到二樓的環境之後驚呼，好棒的空間，是書店也是咖啡館。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲二樓有兩人和四人座位區，還有靠窗的一人座位區，點杯咖啡在這裡看個書感覺也很不錯，悠閒的下午時光。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲中間有商品的陳列，都是有對被出售的。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲看到美濃燒，真的差點被燒到。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲在現在網路時代大家習慣用手機電腦，大概已經很少人會有看書的習慣。

喫茶月滿　菜單
喫茶月滿的低消是一杯飲料，不過這天來的時候大概5點多了，店家只營業到6點，所以老闆說就沒有低消規定，不過還是有點甜點和飲料，完全超出低消的限制。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲簡單點了甜點和飲料。

喫茶鬆餅
鬆餅可以自己選兩種配料，我選了紅豆和鹹奶油，喜歡這種單純的味道。要吃之前淋上蜂蜜，我覺得紅豆還滿好吃的，雖然滿甜的，但是甜而不膩，搭配鬆餅很剛好。鬆餅在我們吃來有比較偏乾了一點，但是還不至於會雷，只覺得溼潤度再提升一點好像會更好，不過看網路上對鬆餅的評價很高，不確定是不是因為這天是例外。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲整體來說是有水準的鬆餅，入口有自然的蛋香氣，但是還有再進步的空間就是了。

島嶼布丁
這個布丁很好吃，口感很細緻滑嫩，蛋香氣也很明顯，而且還有萊姆酒的香氣，非常有水準。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

美式咖啡

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

楓糖牛奶糖紅茶
因為稍早已經喝了一杯咖啡，所以不敢再點咖啡了，難得吃甜點的時候會點茶類。

▲▼喫茶月滿 台中老城區和洋咖啡館、旋轉樓梯二樓就是小書店。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這款茶真的非常的好喝順口，尤其那牛奶糖的香氣，沒有牛奶糖的甜膩只有牛奶糖的香氣，搭配甜點好適合。

喫茶月滿　評論
整體來說我覺得喫茶月滿的環境和甜點都不錯，店家服務態度也很好，除了鬆餅對我們來說有那麼一點不完美，不過瑕不掩瑜，是一間會想要讓人再訪的店。

喫茶月滿
地址：台中市中區中山路123號
營業時間：13：00－18：00（周二三公休）
電話：04－2222－3454

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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