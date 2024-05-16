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盤點嘉義火車站周邊美食！全台最強烤玉米、被臭豆腐耽誤的豬腳店

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@billyshitkimo、IG@suilovefood

文／ReadyGo

今天就回「嘉」！近年來，嘉義逐漸成為台灣旅遊的熱門城市之一，這裡不僅景點多，美食也非常多，因此這回以嘉義火車站為據點，盤點了車站周邊的必吃美食，像是低調的火雞肉飯、文青風豆花店、被網友譽為全台灣最好吃的烤玉米、嘉義高人氣宵夜草魚湯等等，趕緊把這些店家筆記下來，放進自己的嘉義口袋名單。

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嘉義美食

在地人激推　嘉義火車站周邊美食7選

三采田美味廚坊
「三采田美味廚坊」鄰近耐斯廣場購物中心，店主精心挑選當季盛產食材，提供鄉村風的料理，例如花雕三杯雞、泰式椰香雞肉、私房醬燒梅花豬、韓式燒肉、布根地紅酒牛肉、香煎鯖魚、清蒸蔥爆虱目魚等等豐富菜色，不僅吃得出廚師用心，其豐富的層次感，不管大人還是小朋友都會很喜歡！此外，內用還會招待小餅乾，是間氛圍相當溫馨，又能吃到美味料理的餐廳。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hellomomo88

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hellomomo88

地址：嘉義市東區台斗街217號
電話：05－276－3785
營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周一至周二公休）

順裕火雞肉飯
來嘉義，當然要吃雞肉飯！每個嘉義人都有心中最愛的雞肉飯，而這家位在嘉義後火車站的「順裕火雞肉飯」，乍看或許低調又不起眼，但卻是不少人心中第一名的唷！順裕火雞肉飯的餐點品項較為簡單，大致分為火雞肉飯、滷肉飯、湯類和小菜，而他們的火雞肉飯，帶著陣陣油蔥香，而雞肉軟嫩，幾乎是入口即化，簡簡單單就很美味。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hengfu.liu

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hengfu.liu

地址：嘉義市西區龍江街2號
電話：05－231－9363
營業時間：10：30－14：00、16：30－20：00（周末公休）

桃城豆花
「桃城豆花」由醫院改建而成，從店外到店內仍可清晰看見老屋的痕跡，而在這漂亮的建築內，主要提供豆花、飲品、沙拉等等，豆花的湯底可以選擇糖水或豆漿，配料則有紅豆、綠豆、薏仁、花生、珍珠以及冬季限定的湯圓。桃城豆花的豆花細緻綿密，是令人懷念的傳統豆花香氣，再加上用餐空間寬敞而雅緻，在店內用餐可說是十分舒適，是在地很受歡迎的名店。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nicolas._yang

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nicolas._yang

地址：嘉義市東區光華路65號
電話：05－228－7789
營業時間：09：00－22：00（周三公休）

嘉義正老牌草魚湯
從晚餐賣到隔天早餐！嘉義除了火雞肉飯，「嘉義正老牌草魚湯」也是許多饕客必吃的在地美食！店家提供草魚頭、草魚肉和草魚尾的湯或粥，雖然每個部位不同，但都會是一大塊魚肉在碗內，看起來很豪邁。整體而言，嘉義正老牌草魚湯的湯頭鮮甜，毫無土味，魚肉雖嫩但仍保有肉感，不過要注意的是會有小刺，食用時還請小心。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foodie_jhenlife

地址：嘉義市西區博愛路二段13號
電話：05－233－8910
營業時間：05：00－11:00、17：00－23：30

興加臭豆腐
嘉義銅板美食「興加臭豆腐」，特色為酥脆的外皮，裡頭保有豆腐嫩嫩的口感，另外泡菜清爽，醬汁則稍微偏甜。除了臭豆腐之外，許多客人都是為了紅麴滷豬腳而來，店家選用帶皮軟骨的部位，將豬腳滷得QQ的，吃起來很有口感，而如果內用的話，紅茶可以無限飲用，所以生意一直以來都非常好，聽說嘉義人的宵夜都吃這間。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@suilovefood

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@suilovefood

地址：嘉義市東區興業東路191號
電話：05－225－3890
營業時間：14：30－00：00

山腳甜食
由於嘉義市就位在阿里山的山腳下，所以接地氣的把店名命名為「山腳甜食」，聽起來好親切可愛，從嘉義火車站前站步行約六分鐘，即可到山腳甜食，來到這你會發現店面小巧可愛，是一不小心可能就會路過的巷弄甜點店。店家提供內用位置，飲料有咖啡、茶和氣泡飲，甜點則依當天製作品項為主，招牌為紫薯芋泥乳酪蛋糕，其餘還有泡芙、黑糖布丁、伯爵珍珠奶酪等品項，每一樣都超好吃。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@billyshitkimo

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@billyshitkimo

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@billyshitkimo

地址：嘉義市西區蘭井街431號
電話：0903－007－186
營業時間：11：00－18：00（周二至周三公休）

阿婆烤玉米
「阿婆烤玉米」被眾多網友盛讚為全台最好吃的烤玉米，生意好到就連平日也要等上好幾個小時，沒有提供電話預約，為此一營業便開放大家領取號碼牌，建議有興趣的讀者先拿號碼牌，以免向隅喲。

阿婆烤玉米的流程是領號碼牌，接著等叫到號碼後則是挑玉米和結帳，並排取餐的時間，加上現點現烤所以時間較為漫長，不過炭香味搭配自製沙茶調味的香氣十足，吃起來也不會過於膩口，所以很多人都是等得心甘情願。

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@whereiamandwhatieat

▲▼嚴選巷子內的隱藏好味道，精選嘉義火車站7間周邊美食名單。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@whereiamandwhatieat

地址：嘉義市東區民族路312號
營業時間：09：30－21：00（周二公休）

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關鍵字： ReadyGo 達人美食 旅遊情報 嘉義旅遊 嘉義一日遊

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