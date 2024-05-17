咖啡控必逛爆！信義喝摩洛哥百年咖啡　超過200款咖啡豆慢慢挑

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲超過200種以上精選100%阿拉比卡咖啡豆，傳承百年摩洛哥傳奇咖啡登台。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

咖啡控必去，摩洛哥品牌「夿萐咖啡 Bacha Coffee」首度登台，是至今已有百年以上摩洛哥咖啡品牌歷史，全球第4家分店開在新光三越台北信義A8店位一樓，店內有14席咖啡吧台座位區、咖啡禮品購買區以及外帶專櫃，三大本手沖單品咖啡可選，高達200多款咖啡豆，100%純正阿拉比卡咖啡，體驗儀式感的摩洛哥式手沖咖啡。

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bacha coffee夿萐咖啡交通怎麼去

▲搭乘台北捷運「市府站」下車，步行5分鐘。

▲地處百貨公司一樓入內可見，店內有14席咖啡吧台座位、咖啡禮品購買以及外帶專櫃，依照不同需求服務介紹。

充滿歷史風情的咖啡

Bacha Coffee首間店創立於1910年，位在摩洛哥馬拉喀什、壯觀的達夿萐宮殿、為20世政商名流的聚會場所，二戰後，宮殿被關閉成了一個時間膠囊，而Bacha Coffee在2019年重啟，並於同年在新加坡開設了第一家國際海外分店，先後在新加坡、巴黎、香港等地開設分店，目前台北是全球第四間店，是台灣人前往新加坡必買的咖啡伴手禮之一。

▲整個空間用濾掛咖啡展示陳列，店內高達200多款咖啡豆可挑選，滿足咖啡控喜好。

重現北非奢華面貌

擁有147平方米空間，室內風格重現於1910年馬拉喀什（Marrakech）的北非奢華面貌，品牌為將咖啡的感官體驗提升，店內空間展示了大量琥珀色瓶罐，以及充滿異國風情的圖樣裝飾，空氣中則飄散出的咖啡芳香，皆能喚起各種感官的美好體驗。





▲超過200款咖啡豆可挑選。

▲最值得入手的就是產量稀少、來自葉門的摩卡瑪塔里咖啡，帶點杏桃巧克力跟焦糖香氣。

超過200款咖啡豆可挑選

夿萐咖啡Bacha Coffee 匯集了來自35個生產國、超過200種精選咖啡，涵蓋單一產區、精緻調配、精緻風味以及脫因咖啡系列。能在店內品嘗也可以購買咖啡豆（另有磨豆服務），或方便沖煮的濾掛式咖啡，也附有咖啡試聞。

內用高腳椅下午茶



▲店內角落特別設計一區域，皮革高腳椅座位區，共14席座位區，打造歐風氛圍，適合貴婦下午茶。

可頌專賣店區域

▲外圍區設計一透明玻璃櫃，展示琳瑯滿目的可頌，視覺好繽紛很誘人。

▲可頌口味有6款，包含牛油、杏仁、咖椰、開心果、覆盆莓肉桂及招牌的1910咖啡巧克力，甜的80元、鹹的100元。

咖啡外帶禮盒

▲外帶咖啡190元起一樣有滿滿儀式感，會附上香草鮮奶油、糖棒，不論是咖啡杯或是底座都充滿摩洛哥的異國風情。





甜點冰櫃

▲內用高腳椅座位區前方，甜點冰櫃，每一款甜點都看起來很精緻。

菜單介紹

擺放三大本菜單，分別是可頌菜單、咖啡菜單及一本新加坡原裝空運來台的咖啡書，燙金設計非常高質感，寫著Bacha Coffee的各產地咖啡介紹，不知道該如何點起可直接詢問服務員，由平時喜歡的香氣、風格讓服務員推薦，低消每人消費一單品，若點可頌，一次限制得點2個160元一組，會收10％服務費。

榛果咖啡千層酥250元

▲層層堆疊的法式千層餅，上頭加入濃郁的卡士達，焦糖香氣不甜膩，千層脆脆口感金箔點綴，一上桌很有儀式感。

焦糖清晨咖啡風味250元

咖啡一上桌，服務人員會先拿起這金光閃閃的熱壺，先幫你桌邊服務倒上一杯，這款咖啡豆，充滿焦糖奶香但喝起來沒有焦糖味，中淺烘焙帶點酸的基調，順口回甘。

▲第一杯建議品嘗原味咖啡香氣，第二杯則可依個人喜好加入香草鮮奶油或糖。

▲這裡的鮮奶油打得很發，加入手沖單品咖啡中，不油膩整杯非常順口。



bacha coffee夿萐咖啡新光三越台北信義A8店評價

小結

氛圍很好設計感十足，來喝咖啡輕鬆感受摩洛哥傳奇咖啡品牌的迷人體驗，好喝好拍，可以來趟奢華的咖啡之旅。

bacha coffee夿萐咖啡新光三越台北信義A8店

電話：（02）2345－1910。

地址：台北市信義區松高路12號。（新光三越台北信義新天地A8 1樓）

營業時間：11：00－21：30。

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