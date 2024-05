台中首爾飯桌新品牌！隱身巷弄小屋、專攻韓式湯鍋口味走濃郁系

撰文攝影/飛天璇的口袋、整理/實習記者張宜樺

In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌,老闆和闆娘都是韓國人,主要提供韓式湯鍋為主,有豬肉湯飯、豆腐鍋、泡菜鍋和部隊鍋等。這天和朋友一起來,我們都覺得喜歡,主食和附餐都有到位,環境也不錯,In the SEOUL是一間讓人會想要再回訪的台中韓式餐廳。

인더서울In the SEOUL地址

In the SEOUL位於台中北區衛道路的巷弄裡,這裡離崇德路很近,離中國醫藥大學商圈也不遠。抵達的時候才發現原來它就是台中司康專賣店悄悄好食的舊址,早知道我就不把車子開進來了,繞了好大一圈。附近不好停車,建議開車的朋友可以把車子停在崇德路或是周邊停車場哦!

環境介紹

In the SEOUL是一間二層樓的平房,一樓只有6張座位區,正式營運之後才會開放二樓用餐區。目前不接受預約,想吃的話建議可以早一點來,客滿時用餐時間限時1.5小時哦!

韓式豆腐鍋

每份套餐都有附白飯和三種三小菜,這天的小菜是魚板、泡菜和豆芽。豆腐鍋的料還滿多的,湯頭喝起來也很濃郁,我覺得這種重口味的餐點搭配白飯很適合。

豬肉湯飯

台中韓式料理餐廳好像比較少賣湯飯,所以就點了一份。比較特別的是,湯飯除了三種小菜之外還附了一小碟蝦醬,應該是要讓客人自己調整湯頭用的?鍋邊有辣椒醬,可以依自己口味調整辣度。三種小菜是豆芽、泡菜和魚板,我覺得泡菜很好吃,朋友則是最愛魚板。

湯頭喝起來很清爽,裡面就是豬肉片、韭菜和麵線,這道真的是碳水化合物搭配碳水化合物啊!我覺得豬肉片的份量給得滿多的,麵線其實也不少,可以先喝原味再適量的加入辣椒。整體喝起來很溫潤,可以把白飯放進湯鍋裡和湯拌著一起吃,這就成了湯包飯了。

▲我覺得白飯煮得不錯耶!軟硬適中粒粒分明。

韓式菜包豬肉

這道也滿特別的,在台灣的韓式餐廳也比較少吃到,五花肉還附了拌麵、泡菜和蝦醬,另外還給了一份生菜。我覺得可以先試試單吃,軟軟QQ的,肥而不膩。另外也可以挾著泡菜一起吃,多了不同的風味,也可以平衡五花肉的油脂。當然也可以用生菜葉包著五花肉和拌麵一起吃,多了蔬菜的清香,口感也更加豐富。

海鮮煎餅

滿好吃的,它的外皮比較薄,吃起來酥酥脆脆,裡面有蝦子、蘿蔔絲和青蔥,一咬下充滿焦香,很好吃!

菜單

低消是每人一份餐點。特別提醒:餐點的辣度是固定的,如果不敢吃辣的話也有豬肉湯飯和韓式牛肉鍋可以選擇。

인더서울 In the SEOUL

地址:臺灣台中北區衛道路127巷18號

電話:04-2233-3080

營業時間:11:30-15:00、17:30-21:00(周一公休)

