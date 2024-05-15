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台中首爾飯桌新品牌！隱身巷弄小屋、專攻韓式湯鍋口味走濃郁系

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌，老闆和闆娘都是韓國人，主要提供韓式湯鍋為主，有豬肉湯飯、豆腐鍋、泡菜鍋和部隊鍋等。這天和朋友一起來，我們都覺得喜歡，主食和附餐都有到位，環境也不錯，In the SEOUL是一間讓人會想要再回訪的台中韓式餐廳。

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▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

인더서울In the SEOUL地址
In the SEOUL位於台中北區衛道路的巷弄裡，這裡離崇德路很近，離中國醫藥大學商圈也不遠。抵達的時候才發現原來它就是台中司康專賣店悄悄好食的舊址，早知道我就不把車子開進來了，繞了好大一圈。附近不好停車，建議開車的朋友可以把車子停在崇德路或是周邊停車場哦！

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
In the SEOUL是一間二層樓的平房，一樓只有6張座位區，正式營運之後才會開放二樓用餐區。目前不接受預約，想吃的話建議可以早一點來，客滿時用餐時間限時1.5小時哦！

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

韓式豆腐鍋
每份套餐都有附白飯和三種三小菜，這天的小菜是魚板、泡菜和豆芽。豆腐鍋的料還滿多的，湯頭喝起來也很濃郁，我覺得這種重口味的餐點搭配白飯很適合。

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

豬肉湯飯
台中韓式料理餐廳好像比較少賣湯飯，所以就點了一份。比較特別的是，湯飯除了三種小菜之外還附了一小碟蝦醬，應該是要讓客人自己調整湯頭用的？鍋邊有辣椒醬，可以依自己口味調整辣度。三種小菜是豆芽、泡菜和魚板，我覺得泡菜很好吃，朋友則是最愛魚板。

湯頭喝起來很清爽，裡面就是豬肉片、韭菜和麵線，這道真的是碳水化合物搭配碳水化合物啊！我覺得豬肉片的份量給得滿多的，麵線其實也不少，可以先喝原味再適量的加入辣椒。整體喝起來很溫潤，可以把白飯放進湯鍋裡和湯拌著一起吃，這就成了湯包飯了。

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲我覺得白飯煮得不錯耶！軟硬適中粒粒分明。

韓式菜包豬肉
這道也滿特別的，在台灣的韓式餐廳也比較少吃到，五花肉還附了拌麵、泡菜和蝦醬，另外還給了一份生菜。我覺得可以先試試單吃，軟軟QQ的，肥而不膩。另外也可以挾著泡菜一起吃，多了不同的風味，也可以平衡五花肉的油脂。當然也可以用生菜葉包著五花肉和拌麵一起吃，多了蔬菜的清香，口感也更加豐富。

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

海鮮煎餅
滿好吃的，它的外皮比較薄，吃起來酥酥脆脆，裡面有蝦子、蘿蔔絲和青蔥，一咬下充滿焦香，很好吃！

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
低消是每人一份餐點。特別提醒：餐點的辣度是固定的，如果不敢吃辣的話也有豬肉湯飯和韓式牛肉鍋可以選擇。

▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼In the SEOUL是台中首爾飯桌的新品牌。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

인더서울 In the SEOUL

地址：臺灣台中北區衛道路127巷18號
電話：04－2233－3080
營業時間：11：30－15：00、17：30－21：00（周一公休）

飛天璇
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