曼谷遊激推的必訪咖啡廳！綠洲玻璃屋太夢幻　遠離人潮往這走

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

泰國咖啡廳真的是一間比一間還要厲害，這次前往泰國跑了超多曼谷咖啡廳，幾乎沒有一間是有踩到雷的。而這間叢林風格的曼谷咖啡廳「Ryoku Cafe」更是咖啡廳中的小清新。從裡到外滿滿的植物圍繞其中，就連飲品跟甜點更是少不了花卉的元素在裡頭。在度假的同時也可以享受遠離喧囂的下午茶時光。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



Ryoku Cafe 交通資訊

如果要前往Ryoku Cafe的話，可以搭乘BTS站Phrom Phong，步行只要8至10分鐘即可達。如果真的非常不想要走路的話，也可以選擇BOLT計程車。

環境介紹

這邊有一個非常大片的停車空地，對於有開車的人而言是非常方便的。Ryoku Cafe從外觀一直到室內的空間走的都是純白的色調。而周邊圍繞著充滿生機的綠色植物，如果穿著亮色系的衣服前往，真的每一張都是絕美的網美照。Ryoku Cafe有室內空間還有戶外的座位區可以選擇。而且戶外還有設計一些打卡點讓各位可以拍照。

一走進咖啡廳，一股獨特的氛圍瀰漫在整個空間裡，這裡的裝潢風格充滿著活力與自然的韻味，仿佛將都市的繁忙喧囂遠拋諸腦後。真的很喜歡這裡明亮而溫暖的色調，一束束的光線穿透窗戶，輕柔地灑在每一個角落。白色磚牆與木質質感家具相互輝映，營造出一種富有層次感的空間美學。

Ryoku Cafe

Ryoku Cafe坐落於繁忙的曼谷市區，彷彿是城市中的一片綠洲。在這裡，可以放慢步調，輕鬆享受慢活的節奏，彷彿時光在這裡流動得更緩慢。不論是一杯香濃的咖啡還是一道精緻的甜點，讓人沉浸在寧靜與愉悅之中。Ryoku Cafe不僅僅是一家咖啡館，更是一個讓人心靈放鬆的寧靜天地。

Strawberry Blossom

飲品中我們點了Strawberry Blossom。杯子中的底部是店家自己熬製的草莓果醬，喝起來吃的到果肉。杯子裡的每一粒冰塊也有添加不同的食用花。酸甜的草莓氣泡飲更是替泰國炎熱的氣候帶來了解暑的快感。

Orange Yuzu Pancake

來到了Ryoku Cafe，舒芙蕾絕對是必點的品項之一。這次我們選了Orange Yuzu Pancake，一端上桌馬上手機先吃，以繽紛的樣貌呈現，不管是飲品或者是甜點，都可以看到與叢林裝潢先對應的花系列元素。上頭放上了橘子果肉，以及花瓣跟麥芽糖脆片來點綴，最喜歡的還是舒芙蕾的濕潤口感，整體下來真的蠻有水準的。

Ryoku Cafe

地址：28 Sukhumvit 35 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

電話：+66927726000

營業時間：08：00－20：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►中壢最Q傳統美食！龍貓、小小兵草仔粿 皮Q有嚼勁一咬就爆餡

►桃園車站必訪美食！排隊潤餅老店口味懷舊 手工現做餅皮嚼勁十足

►出發桃園復興鄉！置身世外桃源的秘境咖啡 180度欣賞湖岸森林