營業超過40年「蚵仔料理」專賣！自養自銷大顆肥美　炒飯是招牌菜

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者柯珮萱

位於台南安平老街旁的養蚵世家，是間超過40年的蚵仔料理專賣店，每到用餐時間總是爆滿排隊人潮。養蚵世家是家族經營，使用自家養殖的蚵仔自產自銷，在地人都知道想吃最新鮮肥美的蚵仔料理來這準沒錯！蚵仔煎、蚵仔炒飯都是人氣推薦必吃招牌菜。有機會來到台南安平一定要吃吃看。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

養蚵世家交通方式

位於台南市安平區的安北路上，鄰近安平老街，地理位置很不錯，附近有不少景點與美食，安平樹屋、安平古堡、炸雞洋行、同記安平豆花、劉記韭菜盒子，可以安排一起順遊。養蚵世家沒有提供停車場，可以停至「安北路停車場」，步行到「養蚵世家」約1分鐘左右。

環境介紹

店內用餐環境就跟一般傳統小吃店一樣，沒有特地重新裝潢過，就像是自己家的感覺，內用空間並不大，尖峰用餐時段幾乎是客滿的狀態。

養蚵世家菜單MENU

養蚵世家是一間賣蚵仔的專門店，蚵仔都是自己養的，自產自銷，保證新鮮。餐點的種類很豐富都是以蚵仔為主，其中以蚵仔煎、蚵仔炒飯、麻油蚵仔炒麵線、麻油炒蚵仔、鹹酥蚵仔、蚵捲、蚵仔湯，最受歡迎，如果是遇到客滿的狀態，餐點等待的時間會比較久一點，基本上都要15分鐘～20分鐘起跳，想要吃的需要多點耐心。



養蚵世家 餐點推薦

▲我們點了蚵仔煎 、蚵仔炒飯 、鹽酥炸蚵 、蚵捲，滿滿的蚵仔大餐，光是用看的就食指大動。

蚵仔炒飯 70元

蚵仔炒飯是他們家的人氣餐點之一，幾乎每桌都會點上一盤，用料很簡單，主要就是以蚵仔為主，炒飯調味的很剛好，不會太鹹，有鍋氣的香味，米飯偏硬，不是軟軟黏黏的口感，但也沒有到粒粒分明。

▲鮮蚵給的份量滿多的，每一顆都很鮮美飽滿，炒飯吃起來不會太油膩，很怕吃到很油膩的炒飯。

蚵仔煎 70元

好久沒有吃到好吃的蚵仔煎了，他們家的蚵仔煎表現得很不錯，蚵仔煎的粉漿不會厚，比例拿捏的很好。用料很大方，有豆芽菜跟小白菜，鮮蚵也有很多顆。蚵仔煎的邊緣都煎的脆脆的，吃起來口感很不錯。

▲醬料鹹甜鹹甜的，搭配蚵仔煎一起入口，好吃。

蚵捲 75元

蚵捲也是滿多人推薦的餐點之一，外皮炸得金黃酥脆，內餡鮮蚵很鮮美，熱熱吃很美味，冷掉後會有一點油膩，記得要趁熱吃。

酥炸蚵 150元

熱炒店一定要點的菜色之一，他們家的鹽酥炸蚵很好吃耶！外皮裹的粉不會太厚，比例拿捏的很好。

▲搭配一旁的醬料，真的是一口接著一口，吃不停。

▲蚵仔真的很肥美，不是瘦瘦的。

用餐心得

我跟先生都很愛吃蚵仔，特地安排來吃養蚵世家，滿滿的蚵仔大餐吃得很過癮，養蚵世家是一間專賣蚵仔料理的餐廳，不敢吃蚵仔的請避開。這次點了蚵仔煎、蚵仔炒飯 、鹽酥炸蚵 、蚵捲，四道料理都喜歡，每一道料理的蚵仔都很新鮮肥美，不是乾乾扁扁的。

第一次吃到蚵仔炒飯，很特別的搭配。炒飯調味適中，米粒偏硬，雖沒有每顆米粒都粒粒分明，但整體表現的還不錯，蚵仔煎好吃，粉漿比例拿捏的很好，蚵仔煎周圍煎的酥酥脆脆的，口感很好。鹽酥炸蚵跟蚵捲，都好吃，但記得要趁熱吃，冷掉會稍微油膩些。推薦給愛吃鮮蚵的大家！

養蚵世家

詳細地址：台南市安平區安北路417號

電話：06－391－0712

營業時間：10：30～20：00

公休日：星期一

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►又到賞紫藤花的最美季節！北、中、南11個賞花熱門景點懶人包

►東京平價住宿開箱文！臨近JR上野站、步行到阿美橫町只要5分鐘

►東京表參道不可錯過的法式千層酥！酥脆外衣下藏滿麝香＋紫葡萄