台北美味「提拉米蘇」新發現！植物園旁咖啡小店　焦糖布丁也大推

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▲台北FF.coffeeholic 經過容易錯過的美味提拉米蘇、焦糖布丁，植物園旁工業風咖啡廳推薦。



撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記黃亭詠

台北植物園旁有家「FF.coffeeholic」經過很容易錯過，店面小小間，招牌也不明顯，黑白裝潢，甜點飲料都很有水準，店裡擺設了很多小動物擺飾，咖啡口感清爽喝了會回甘又不苦澀，布丁口感軟嫩吃起來有濃濃焦糖香，美中不足的地方是空間位子不是很好坐、離捷運站有點距離。

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店內環境

▲店裡擺設了很多小動物擺飾，挺有童趣的。

餐點介紹

冰釀咖啡卡布奇諾

▲冰釀咖啡口感清爽喝了會回甘又不苦澀，很適合炎熱的天氣。

▲卡布奇諾的奶泡豐富細緻，咖啡味較濃，喝起來口感也比較有厚度。

焦糖布丁

▲布丁口感軟嫩上頭還有一層現做焦糖片，吃起來有濃濃焦糖香，布丁大顆又美味。

提拉米蘇

▲提拉米蘇可可味超香濃，口感細緻滑順，是吃了一口就停不下來。

FF.coffeeholic

地址：台北市中正區和平西路二段107號

營業時間：12：00－18：00 （周四公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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