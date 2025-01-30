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搭車就到「台北小溪頭」！負離子是市區5倍　觀景台眺望無敵山景

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

▲大崙頭森林步道有「台北小溪頭」之別稱。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

過年除了吃吃喝喝，不妨起身運動，走進大自然呼吸濃郁芬多精！走到位於北市內湖區和士林區近郊的大崙頭山森林步道，彷彿來到清新自然的溪頭一般，因此有「台北小溪頭」別稱。經測量，步道負離子含量較都會區高出約5倍，是走春的好選擇。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

▲內湖最高的大崙頭山海拔475公尺，也是台灣小百岳之一。

大崙頭山海拔475公尺，是內湖地區第一高的山脈，也是台灣小百岳之一，平坦的石頭路好走，稜線上多為竹林、果園、茶園、相思林等，登上山頂有座360度觀景台，可以眺望外雙溪、七星山群峰，以及姜子寮山、五分山、觀音山等，視野極佳。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

▲▼透過紅外線自動相機發現有山羌、台灣藍鵲、台灣野豬等多種野生動物棲息。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

大地處表示，踩著步道穿梭於森林中，兩側除了有豐富的原生植被，還有近年完成營造的永續林木區、四季景觀區及誘蝶賞花區，沿途可見逐漸翠綠成林的台灣肖楠，也能觀察到台灣黃杞的果實、山月桃仔成串的艷紅果實，以及全島僅分布在北部的稀有植物光葉柃木等物種。

大地處森林遊憩科長潘信元表示，大地處近年來委託嘉義大學團隊持續於大崙頭山進行生態監測，透過紅外線自動相機發現有山羌、台灣野豬、麝香貓、穿山甲、白鼻心、台灣藍鵲、鳳頭蒼鷹、大冠鷲及松雀鷹等多種野生動物棲息，幸運的話，有機會見到這些森林中的小動物。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

▲▼大崙頭山森林步道中的負離子含量，較都會區內高出約5倍之多。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

嘉義大學副教授張坤城表示，經嘉義大學團隊量測，大崙頭山森林步道中的負離子含量，較都會區內（約200~300 ions/cm3）高出約5倍（約800~1120 ions/cm3）之多，另外，森林內的芬多精成分中也測得α-Pinene等成分，有減輕疲勞的效果，尤其在上午9-12點釋出的含量最高，能感受到森林療癒的神奇力量。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

▲▼台北首創的樹屋-樹之亭；飽覽北市美景的「乘風堡觀景台」。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

實際上，「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一，全長約3公里，串連了「碧溪步道」、「大崙頭自然步道」，沿途的森林景觀富有層次，植被茂盛，步道規劃許多休憩景點，包含設有台北首創的樹屋-樹之亭、飽覽北市美景的「乘風堡觀景台」、「風衝林觀景台」和步道周邊的生態解說牌，漫步之餘，一邊了解周邊的自然環境。

▲「大崙頭森林步道」屬於小溪頭環狀步道之一。（圖／大地處提供）

▲搭市民小巴1公車至「溪山苗圃站」下車，步行約10分鐘即可到達步道入口。

交通部分也十分方便，民眾搭市民小巴1公車至「溪山苗圃站」下車，步行約10分鐘即可到達步道入口，是一條適合全家大小散步的環狀步道。

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