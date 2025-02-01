新竹2大櫻花季要來了　千米海拔賞雲海、吃私房料理

▲泰雅族櫻花季2月14日起登場。（圖／蟬說提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春節接近尾聲，緊接著迎來新竹山區的櫻花季，「2025司馬庫斯櫻花季」在2月8日起登場，若打算上山一日遊，需先至司馬庫斯官網申請通行證，方可進入部落。而2025年泰雅族櫻花季將於2月14日接棒，除了置身粉嫩櫻花中，還能欣賞奔騰的雲海，慢下步調，體驗偶爾離線的悠然自在。

▲比照往年，司馬庫斯櫻花季需取得通行證才可進入部落。（資料照／新竹縣交旅處提供）

2025司馬庫斯櫻花季

「2025司馬庫斯櫻花季」將在2月8日到3月9日為期一個月登場，2000棵櫻花樹種植在海拔1500公尺泰雅族部落，台灣山櫻花、緋寒櫻、日本昭和櫻、八重櫻，滿山遍野的花海猶如一座粉色仙境。加上巨木、森林等陪襯，被稱作「上帝的部落」毫不過譽。每年2月，許多旅客不辭辛勞奔波上山，就為了爭睹粉紅櫻花海的魅力。

▲2000棵櫻花樹種植在海拔1500公尺泰雅族部落，十分壯觀。（資料照／新竹縣交旅處提供）



▲司馬庫斯部落牌樓前，種植成排的櫻花。（資料照／拉互依提供）

不過，去年消息一出，山上民宿房間就已被訂滿。司馬庫斯部落指出，花季期間每日限汽車50輛當日來回、機車當日來回100台，需取得通行證才可進入部落（已登記住宿者不在此限），並從泰崗往司馬庫斯岔路口下方200公尺處開始進行管制。另外，新竹霞喀羅櫻花谷、萬里山園也是推薦的人氣景點，皆能感受被粉嫩櫻花包圍的幸褔感。

▲蟬說分別有帳篷、民宿、小木屋及露營車可供選擇。（圖／蟬說提供）

蟬說2座豪華露營區

泰雅族櫻花季2月14日起在新竹五峰鄉的「蟬說：霧語」與「蟬說：霧繞」登場，一路至3月9日。蟬說分別有帳篷、民宿、小木屋及露營車可供選擇，營區內種植富士櫻與八重櫻2種櫻花樹，碰上櫻花大量綻放時期，踏出帳篷，一片櫻花粉的景致映入眼簾，夢幻至極。

▲▼「蟬說：霧繞WooRao」櫻花。（資料照／記者彭懷玉攝）



位在海拔1,000公尺上的「蟬說：霧語」與「蟬說：霧繞」，因地形優勢，容易看到壯闊的雲海景象，而兩館的風格大異，「蟬說：霧繞」在活動、住宿、餐點中融入更多泰雅族元素，「蟬說：霧語」則結合在地小農，園內有許多親手種植的農作物，讓旅客品嚐食材直送餐桌的美味，晚間跟著泰雅族獵人的腳步，一起進入深山，體驗劈竹子做茶杯、柴火前烤棉花糖的野營樂趣。跟往年不同的是，今年推出全新「雲海上的部落餐桌」，品嚐部落阿姨的私房料理，藉著美食探索泰雅族文化。

▲「蟬說：霧繞」原民風味自助晚餐。（圖／蟬說提供）