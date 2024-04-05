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台灣旅客激推的熊本CP值住宿！機能位置極佳　出門就是路面電車

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

跟我熟的朋友都知我不太愛寫住宿，尤其是那種連鎖的飯店，即便我很喜歡的「dormyinn」我也只寫過「秋田dormyinn」和「釧路La Vista釧路川」，這幾年在日本火火紅紅的星野飯店雖然我也住過幾家，如「星野TOMAMU渡假村」、「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」、「星野リゾート青森屋青森屋」，但OMO系列還是第一次。

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▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲那些綠色的記號是周邊熊本米其林和tabelog百名店，我自己做的記號。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

機場到旅館的交通十分便利
趁著台積電熊本廠的發酵，我們搭著華航桃園直飛熊本到熊本阿蘇機場後，轉搭機場線巴士（班次蠻多的），大約是四到五十分鐘（熊本車區會塞車），於2023年4月25日開幕的OMO位於熊本最熱鬧的商區「通筋町」，所以我們直接在通筋町站下車，下車的地方走到OMO只要30秒，過個小馬路就到。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲「OMO5 熊本 」飯店前就可以欣賞到目前仍在維修的「熊本城」。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲「OMO5 熊本 」離熊本第一名「物」熊本城步行約是7、8分鐘左右，也可以就近欣賞熊本三大名「物」之二各式各樣的「路面電車」。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲運氣好的話，還可以捕捉到復古百年路面電車。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

熊本必訪的「部長」辦公室
是熊本三大名物之一的「熊本熊」部長辦公室，也在步行5、6分鐘的不遠處。為了慶祝熊本熊312生日，部長辦公室全新改裝潢，有機會再跟大家分享。雖然我比較喜歡原來的部長辦公室。據說熊本omo和部長有合作，每周五晚上三不五時會到飯店辦活動。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

簡單介紹OMO5 熊本大樓
一樓有超商和下午茶、餐廳，幾年沒來阿鮮著名的「阿部牛乳」，也是個人心中日本第一好喝的牛乳，居然開了好多分店，OMO5 熊本的1樓就有一家，這裡主要賣的是牛奶、霜淇淋、冰淇淋和可麗餅，也有內用區。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲阿部牛乳和霜淇淋是來熊本必吃的，以前只能去阿鮮才吃得到，現在整個熊本都能嚐到。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲二樓是一個像是美食街的地方，有各種餐廳約莫十來間，看起來都不錯，住在OMO5 熊本，肚子餓又懶得走遠倒是相當方便。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲OMO5 熊本的lobby在三樓，一出電梯的第一眼就是文青，就連等候的沙發區都很有設計感。chick in的ipad有繁體中文，現場也有服務人員幫忙指引，不懂日文也完全「大丈夫」。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲櫃台後方延伸的大廳同樣具有時尚兼文青的設計風，特別喜歡這像是樹林的綠蔭，走過還有微風輕拂的錯覺。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲諾大的熊本市區地圖前，常有預約的文化導覽解說。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲OMO5 熊本小書廊，架上的書以美食、旅遊為主，也有一些時尚、藝術及熊本人文、歷史有關的書籍可供遊客閱覽。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲大廳的用餐區雖然不是很大，但非常有設計感，夜晚打燈更是散發著一種城市寧靜的浪漫，不少住客所索在這喝上調酒、咖啡。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲白天有陽外時，又呈現了另外朝氣的氛圍。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲露台的沙發用餐區，可以直接遠望熊本城，還有叮噹而過的各式路面電車。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲戶外座位區也有同顯設計感的圓型坐墊，就連小朋友用的兒童專用椅也很漂亮。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲望著熊本城，來上一杯咖啡或是調酒，誰說不也是一種浪漫。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲夜幕低垂後，打上燈更是一整個浪漫到不想出門，也不想回房。

兩人一房（雙床）兩份早餐，新台幣3000元
這第一彈就是地理位置極佳、景觀、設計、早餐、房間、生活機能，價位我都非常滿意的OMO5 熊本，也是個人目前為止熊本最推薦的住宿。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲床雖然沒很大，但空間上比東橫ini、apa感覺略大一點，旁邊還有一小排書桌。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲房間裡的水杯、用具等也都走微設計風，感覺質感不錯，就連毛巾架也蠻可愛的。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲個人衛生備品是放在chink in的大廳供住客自行取用，就連室內拖鞋也是。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲旁邊是一些omo的設計商品，房間裡的杯子等小物這邊都買得到。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲浴室、廁所是分開的，雖然空間不大，但出門在外有浴缸可以泡就是開心。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲一般來說這種商務飯店我都不訂早餐的，訂了一「早」吃吃看。早餐的設定是五選一的主餐1250日幣，走的同樣是年輕人喜歡的風格。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲飲料有五種，果汁、牛乳、茶、咖啡，連同餐具都是自取，吃完也請協力拿到餐具回收區。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲除了主食外，還有一碗沙拉、湯品。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲鮮奶油水果法式土司，雖說不到驚豔但基本上算是不錯，該軟的軟、該綿的綿，也不至於太甜，淋上果醬的鮮奶油也不會太膩口。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲視覺非常好，口味也不錯的，批薩方土司。

自助式寄放行李區
最後一天早上，退房後想寄個行李，我才發現這裡連寄行李都是自動的，就像你在車站寄行李的櫃子一樣，只是不用錢，裡面還有自助式的洗衣、烘衣機、微波爐和自動販賣機等。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

▲寄物櫃旁有簡單的寄、取的說明蠻方便的，放、取多少次都不用一直不好意思的麻煩工作人員。

▲▼OMO5熊本超推薦住宿。（圖／部落客小虎提供）

OMO5 熊本

地址：熊本縣熊本市中央區手取本町5－1
電話： ＋81 50－3134－8095

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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