台南「河床甜點」明年2月熄燈　主廚：想體驗生命的其他可能性

▲台南「河床甜點」明年2月結束營業。（圖／翻攝自河床甜點臉書專頁）

記者黃士原／台北報導

知名「河床甜點」在台南回歸已有2年，不過主廚黃偈昨晚卻宣布，為了能夠去體驗生命的其他可能性，將在明年2月底結束營業，烘焙教室「上游實驗室」也同步熄燈。消息曝光後，許多網友都覺得不捨，但更多人留下祝福，謝謝店家帶給他們美好的甜點體驗。

河床甜點前身是台北火紅的河床法式甜點工作室，主廚黃偈在2018年結束營業後，跑到台東當志工，2022年在台南重新回歸，同時也創立烘焙教室上游實驗室。不過主廚黃偈昨晚卻丟出震撼彈，宣布河床甜點與上游實驗室將在明年2月底結束營業。

▲台南「河床甜點」母親節檔期推出的「夏日芒種」蛋糕。（圖／翻攝自河床甜點臉書專頁）

黃偈表示，15歲開始自學甜點，18歲大學休學，也確立以甜點為業的目標，「如今的我已經要30歲了，換言之這個職業與興趣已經跟了我一半的人生」。而台南的河床，是他與摯友－愛然一起建立，當初共同目標就是體驗、學習，當然還有回本，這個目標也在去年底達成。

黃偈說到，達到目標後，那下一步是什麼呢？他們都想要繼續探索自己的可能性，探索這個世界，也對更多的事物有著大大的好奇。但只要河床甜點還在，他沒辦法鬆手去做其他事，去體驗生命的其他可能性，所以才會決定結束這家甜點店。

▲河床甜點供應各種特色甜點。（圖／翻攝自河床甜點臉書專頁）

至於為什麼這麼早就將這個訊息公告出來呢？黃偈說，希望讓外縣市、甚至是國外的朋友，能夠先知道這件事，有機會再來品嘗最後一次，無論是春夏秋冬，都會是最後一季。

得知將在明年2月結束營業的消息，許多網友都覺得捨不得，有人說「好可惜，上次去品嚐甜點的體驗非常好」、「好捨不得啊，從新店追到台南」，也有人說「謝謝你們帶來那麼棒的甜點」、「你們的冒險體驗，讓我享受到河床的美好」、「好好的去享受與期待下個階段人生」。

▲康樂街牛肉湯的老闆、老闆娘及二代。（圖／翻攝康樂街牛肉湯臉書）

另外，曾獲必比登推介的台南康樂街牛肉湯，上個月宣布永久停業。康樂街牛肉湯二代表示，他的爸爸身體狀況不好，因此媽媽決定要將店收起來，好好陪伴爸爸，「與大家再次道別，祝福這30年來過的客人，你們一定要身體健康，時常感到幸福」。