ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

過年走春台中、南投療癒系秘境　看瀑布景觀、浪漫落羽松

▲▼台中景點國家漫畫博物館，由古蹟刑務所官舍群改造，貓貓蟲咖波也入住。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲台中國家漫畫博物館由古蹟刑務所官舍群改造。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

記者蔡玟君／綜合報導

過年期間出門走春，許多人都想接近自然、走進秘境美景滿足身心！Booking.com就精選「中台灣走春療癒秘境」，走進落羽松林、最新開幕的國家漫畫博物館，或前往山林看生態、瀑布，享受芬多精洗禮。

▲▼台中景點國家漫畫博物館，由古蹟刑務所官舍群改造，貓貓蟲咖波也入住。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲國家漫畫博物館有許多漫畫藏書。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

1.台中國家漫畫館
於去年正式開幕的國家漫畫博物館，由原日式刑務所官舍群改建而成，園區內保留了建築本體、庭院林蔭和鏡湖的留白意境；館內更收藏上千本台灣及日本的經典漫畫，不定期舉辦各類藝文展覽。相較於其他廣為人知的熱門景點，營運不久的國家漫畫博物館是民眾想感受文化氣氛、悠閒沉靜心靈的走春新選擇。

▲台中后里羽粼落羽松。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼台中后里羽粼落羽松。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中后里羽粼落羽松。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2.台中后里落雨松
歲末年初正是欣賞金黃橙紅的落羽松之最佳時節，台中后里的后里泰安·羽粼落羽松由園區內800顆組成壯觀的樹海，坐落於落羽松間的水池是不能錯過取景點，水面倒映出植物剪影及片片落葉彷彿油畫。

最推薦傍晚時分前往，光線溫暖卻又不若正中午刺眼，日落溫暖的暖色調更能襯托出落羽松的壯觀，春節就用季節限定的落羽松美景療癒身心；若只想在市區漫旅的旅客，也可選擇至北屯區的南興公園，除了吸睛的「米奇樹」，更能在市區欣賞到難得一見的落羽松步道，吸取滿滿的芬多精。

▲▼南投「帖比倫瀑布」。（圖／網友a846610提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲南投「帖比倫瀑布」是全台唯一水平角迴旋冲出的瀑布。（圖／網友IG@a846610提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3.南投帖比倫峽谷瀑布
全台唯一水平角迴旋冲出的瀑布「帖比倫峽谷瀑布」位於南投仁愛鄉，以其白色迴轉浪花注入碧藍色的深潭造就的磅礡之感，搭配四周五彩斑斕的峭壁景觀廣為人知，但因位於人跡罕至的深山，得以保留完整自然風貌。

4.南投長源圳生態步道
長源圳生態步道是一座百年竹林步道，完整保留過去居民為取得民生用水而開鑿的「長源圳」，步道沿著圳溝興建，行走同時能搭配著潺潺水聲，在搖曳的竹林內呼吸新鮮空氣。

關鍵字： 台中旅遊 南投旅遊 2025過年 2025農曆春節 走春 過年 農曆春節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

阿金偷舔腳被媽發現　牠露無辜臉想裝沒事

推薦閱讀

隱身二樓的老宅咖啡廳　戚風必吃

隱身二樓的老宅咖啡廳　戚風必吃

走春爆人潮！千巧谷牛樂園環園小火車成亮點

走春爆人潮！千巧谷牛樂園環園小火車成亮點

過年走春「台中、南投療癒系秘境」

過年走春「台中、南投療癒系秘境」

周日限定！日本最大晨間市集　匯集300多家攤販

周日限定！日本最大晨間市集　匯集300多家攤販

小龍年遊大龍門走春　領取限定非來BOOK立體摺頁

小龍年遊大龍門走春　領取限定非來BOOK立體摺頁

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

永和藥膳牛肉麵一碗才賣80元！

永和藥膳牛肉麵一碗才賣80元！

過年微醺新選擇！3 步驟打造超商版「成人多多綠」

過年微醺新選擇！3 步驟打造超商版「成人多多綠」

旗山老街近百年傳奇小吃攤！老饕搶吃紅糟肉

旗山老街近百年傳奇小吃攤！老饕搶吃紅糟肉

台南北區走春一日遊攻略

台南北區走春一日遊攻略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

ETtoday送星宇機票帶你飛往日本

苗栗三灣落羽松、日式品園全免費

永和藥膳牛肉麵一碗才賣80元！

嘉義新港玩法　必拍鄉村版童話城堡

屏東必去3活動　看絕美燈海、彩繪田

雙北「270度夜景秘境」低消150元起！

盤點「北市6大花海」走春必去！

盤點韓國廚神推薦的台北10家美食

盤點7家復活的老味道！

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

熱門行程

迎接新年 感受光影祝福 北港燈會 耀眼啟航

新春來北港，點亮祝福！2025北港燈會穿越歷史與光影的璀璨交融，感受媽祖守護的溫暖力量

最新新聞更多

隱身二樓的老宅咖啡廳　戚風必吃

走春爆人潮！千巧谷牛樂園環園小火車成亮點

過年走春「台中、南投療癒系秘境」

周日限定！日本最大晨間市集　匯集300多家攤販

小龍年遊大龍門走春　領取限定非來BOOK立體摺頁

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

永和藥膳牛肉麵一碗才賣80元！

過年微醺新選擇！3 步驟打造超商版「成人多多綠」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366