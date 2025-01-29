過年走春台中、南投療癒系秘境　看瀑布景觀、浪漫落羽松

▲台中國家漫畫博物館由古蹟刑務所官舍群改造。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

記者蔡玟君／綜合報導

過年期間出門走春，許多人都想接近自然、走進秘境美景滿足身心！Booking.com就精選「中台灣走春療癒秘境」，走進落羽松林、最新開幕的國家漫畫博物館，或前往山林看生態、瀑布，享受芬多精洗禮。

▲國家漫畫博物館有許多漫畫藏書。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

1.台中國家漫畫館

於去年正式開幕的國家漫畫博物館，由原日式刑務所官舍群改建而成，園區內保留了建築本體、庭院林蔭和鏡湖的留白意境；館內更收藏上千本台灣及日本的經典漫畫，不定期舉辦各類藝文展覽。相較於其他廣為人知的熱門景點，營運不久的國家漫畫博物館是民眾想感受文化氣氛、悠閒沉靜心靈的走春新選擇。

▲▼台中后里羽粼落羽松。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）





2.台中后里落雨松

歲末年初正是欣賞金黃橙紅的落羽松之最佳時節，台中后里的后里泰安·羽粼落羽松由園區內800顆組成壯觀的樹海，坐落於落羽松間的水池是不能錯過取景點，水面倒映出植物剪影及片片落葉彷彿油畫。

最推薦傍晚時分前往，光線溫暖卻又不若正中午刺眼，日落溫暖的暖色調更能襯托出落羽松的壯觀，春節就用季節限定的落羽松美景療癒身心；若只想在市區漫旅的旅客，也可選擇至北屯區的南興公園，除了吸睛的「米奇樹」，更能在市區欣賞到難得一見的落羽松步道，吸取滿滿的芬多精。

▲南投「帖比倫瀑布」是全台唯一水平角迴旋冲出的瀑布。（圖／網友IG@a846610提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3.南投帖比倫峽谷瀑布

全台唯一水平角迴旋冲出的瀑布「帖比倫峽谷瀑布」位於南投仁愛鄉，以其白色迴轉浪花注入碧藍色的深潭造就的磅礡之感，搭配四周五彩斑斕的峭壁景觀廣為人知，但因位於人跡罕至的深山，得以保留完整自然風貌。



4.南投長源圳生態步道

長源圳生態步道是一座百年竹林步道，完整保留過去居民為取得民生用水而開鑿的「長源圳」，步道沿著圳溝興建，行走同時能搭配著潺潺水聲，在搖曳的竹林內呼吸新鮮空氣。