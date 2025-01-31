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追星族拜月老求演唱會門票！台北霞海城隍廟：「這兩尊」更適合

▲▼台北霞海城隍廟，過年拜拜，過年走春，農曆春節拜拜，農曆春節走春，祈福。（圖／記者蔡玟君攝）

▲追星族興起拜月老求演唱會門票做法。示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

隨著越來越多國際級巨星來台開演唱會，追星界盛傳「要順利搶到票就要拜月老」的說法。以求姻緣聞名的台北霞海城隍廟廟方表示，未聽過這種說法，若真想要祈求搶票順利，建議可拜戲曲之神「田都元帥」與「西秦王爺」。

▲▼追星族傳出搶票順利就要拜月老。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北多間廟宇，可見祭拜月老的供桌上擺滿歌手與演唱會資訊。（圖／記者蔡玟君攝）

近期在台北多座以拜月老聞名的廟宇，都可看到有追星族在供桌上擺放喜歡的歌手、團體照片，以及印出想搶票的演唱會座位圖、希望買到的票價與座位願望來祭拜，原來是網傳「想搶票順利就要拜月老」，掀起另一波拜月老熱潮。

▲▼台北霞海城隍廟田都元帥與西秦王爺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北霞海城隍廟認為向田都元帥（左起）與西秦王爺祈求更適合。（圖／記者蔡玟君攝）

台北霞海城隍廟文宣組組長吳孟寰表示，月老以求好姻緣、好人緣為主，「搶票順利要拜月老」的說法過去沒有聽過。

他認為，若想透過向神明祈求提高搶票機率，建議拜戲曲之神「田都元帥」與「西秦王爺」，因為兩位神明是保佑演藝圈、戲劇、表演藝術相關的神明。

吳孟寰說，2023金曲獎最佳專輯製作人柯智豪曾在頒獎前到廟裡向田都元帥與西秦王爺許願，後來如願獲獎。

▲▼台北霞海城隍廟，過年拜拜，過年走春，農曆春節拜拜，農曆春節走春，祈福。（圖／記者蔡玟君攝）

▲拜拜祈願最重要的就是心誠。（圖／記者蔡玟君攝）

台北霞海城隍廟建議祭拜方法如下：

1.買金紙放在供桌、點香，先參拜天公、城隍爺與廟內各方神明，報自己的姓名、生日向神明打招呼。

2.拜到「田都元帥」與「西秦王爺」時，說自己的姓名、生日、住址以及所有事項，以及如果達成會怎麼還願。

而在供品方面，基本上百無禁忌，但吳孟寰提醒祭拜田都元帥時供品忌放與螃蟹相關的物品或食品，因為傳說田都元帥在嬰兒時期被家人拋棄在田中，靠著田裡螃蟹口中的吐沫才順利存活，為了報答螃蟹的恩情，才不會放螃蟹相關的食品或物品。

關鍵字： 台北霞海城隍廟

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