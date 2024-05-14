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追咖族的夢中情店！圓滾滾創意鬆餅球是招牌　酸甜萊姆口味超涮嘴

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記黃亭詠

台南的老宅咖啡廳特別多，「和喫咖啡」是老宅改建的咖啡廳，早午餐跟鬆餅球都非常吸引人，平日去生意就很好，座位不多還要候位一陣子，不過甜點跟早午餐都很美味，等待是值得的。去的時候大概還要等40到50分鐘，戶外有座位區等候。

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▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲和喫咖啡的位子不多，去的時候客滿，填單候位，大概還要等40至50分鐘，戶外有座位區等候。

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲喫咖啡主要提供早午餐以及鬆餅球，口味很多種，都是現點現做，要等要一些時間。

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲用餐須知。

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲店裡的裝潢保留了原本老宅的結構，看起來有點歷史的窗框跟磨石子地板，老宅氣氛很悠閒。

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

餐點介紹

紅葡萄柚咖啡130元

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲喝起來酸酸甜甜的，味道很清新，比一般的西西里咖啡果香味更重些。

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

香料微辣雞雞串260元

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

層次豐富有飽足感
烤乳酪餅味道很香，口感微微酥脆，雞肉串烤的非常好，口感很軟嫩，記得是帶著點東南亞的香料味，另外還搭配著烤蔬菜，沙拉配百香果醬，整體來說非常豐富。

雷檬露露160元

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

酸甜滋味讓人停不下來
有點像是雞蛋糕的鬆餅球，味道也有點像雞蛋糕，酸酸甜甜萊姆口味的，剛烤好的口感是外酥內軟又帶著蛋香，撒上細細糖粉以及現刨檸檬皮，一口一個真的很涮嘴。

▲▼台南中西區和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐。（圖／水晶提供）

結語
和喫咖啡的餐點味道真的算是中上，早午餐看起來很豐富味道也好，鬆餅球很特別，口味又多種，難怪生意那麼好。

和喫咖啡

地址：台南市中西區法華街15號
電話：（06）6215－6775
營業時間：10：00－18：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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