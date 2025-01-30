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東京最強早午餐進駐民生社區　這5家日本人氣餐廳台灣吃得到

▲網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」終於登台。（圖／記者黃士原攝）

▲網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」去年底登台。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

疫情結束後許多人飛往國外旅遊，並且大吃當地美食，也有業者引進日本美食，讓國人不用出國就吃得到，像是東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」去年11月底登台，鳥貴族在台北也開了2家分店，以下整理5家來台展店的日本美食。

▲Mercer Brunch招牌法式吐司，外層焦脆，內層卻擁有柔軟綿密口感。（圖／記者黃士原攝）

Mercer Brunch

被網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」 去年11月底登台，第一家店落腳台北民生社區，招牌法式吐司先浸泡過蛋汁，烤過後外層焦脆，但內層卻擁有柔軟綿密口感，不用淋醬就很好吃，許多台灣旅客吃過後就念念不忘。

MERCER BRUNCH早上8點到下午5點提供早午餐，菜單上有香煎鮭魚、紐約客牛排、伊比利法式戰斧豬排、嫩煎雞腿排等10款主食可選，每份都免費附上2片招牌布里歐法式吐司，價格550元起至1080元，加180元可升級套餐（沙拉+飲品）。招牌布里歐法式吐司也可單點，每份3片售價360元。

下午5點後的晚餐時段，MERCER BRUNCH則提供多元料理，包含沙拉、開胃菜、炸物及義大利麵，單價280元起至780元，包括有嫩煎干貝、香蒜牡蠣、水牛城炸雞、海鮮義大利麵，以及美國PRIME肋眼牛排。餐廳有低消規定，早午餐一般區每人700元，包廂1000元，晚餐時段一般區每人1000元，包廂1500元。

Mercer Brunch
地址：台北市松山區民生東路四段121號
電話：02-2712-5225

▲挽肉と米的漢堡排使用「鹿兒島A5和牛」。（圖／記者黃士原攝）

挽肉と米

日本人氣漢堡排「挽肉と米」在2023年7月登台，雖然去年2月中旬暫停營業，不過相隔1個月就再度開出「台北華山店」，今年1月則是開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場。

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

挽肉と米
華山店：台北市中正區忠孝東路二段9號
信義店：台北市信義區松壽路30號一樓

▲鳥貴族全品項均一價100元。（圖／業者提供）

鳥貴族

日本燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」去年在台灣開設了2家店，分別是新光三越南西店、ATT 4 FUN信義店，第3家店也確定落腳在光復北路上、大巨蛋對面，同時也是品牌的第1家街邊店。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

鳥貴族
新光三越台北南西店
地址：台北市中山區南京西路12號5F
電話：02-2581-5986

ATT 4 FUN信義店
地址：台北市信義區松壽路12號3F
電話：02-2722-8102

▲「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

京都御握丸

日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」去年6月登台，海外首店插旗台北中山區。店裡飯丸每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類，價格55元至155元。其中經典口味有「海老炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚」，以及每日限量提供的「炙燒鰻魚佐生七味山椒」。

京都御握丸在日本已有11家分店，位於京都四条的河原町總店更是排隊名店，單店單月可賣出超過7萬5千顆飯丸。店家堅持使用日本廣島的優質米「越寶玉」、沖繩的海鹽、百年歷史的「小淺雅瑪珂」海苔，台灣分店同樣使用日本直送的米、海鹽、海苔。

京都御握丸
地址：台北市中山區長春路172號1樓
電話：0963-803-651

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

抱きしめ鯛

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時熬成濃縮魚湯。去年9月插旗台灣，第一家分店落腳台北市延吉街。

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。價格320元起至380元。

抱きしめ鯛
地址：台北市大安區延吉街108號
電話：02-2771-5921

關鍵字： 美食雲 日本美食

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