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出國玩5種物品別帶回台灣！「藥妝有限量」國外買精品要申報

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人會趁著長天數的連假出國玩。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年過年連假長達9天，許多人早已規劃好出國玩，順便盡情購物。不過旅客需注意的是，有些物品禁止攜帶回台灣，而現在許多人喜歡到歐洲買奢侈品，返台時若超過3.5萬元免稅額，在機場必須走紅線申報。

在「回國禁止攜帶物品」方面，首先「肉品類」禁止攜帶回台，包括香腸、肉乾、飼料等，防檢局為了避免非洲豬瘟入侵，都會特意加強對入境旅客行李的查驗工作，希望能徹底杜絕病毒。

新鮮蔬果也禁止通關，任何新鮮水果、蔬菜都不能進入台灣，內餡是生鮮水果的三明治或甜點也不行，但若是果乾等已經乾燥處理過的食品，就能通關。而目前台灣在菸害防制法新制上路後，電子煙已被列為「禁止輸入、販售、使用」的產品，以及動物（包括標本）、蛋奶也不能攜帶回台。

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人赴日旅遊喜歡買藥品，記得也有限量。（圖／記者蔡玟君攝）

除以上嚴格禁止入境的物品外，還有一些是可以攜帶入境卻有數量管制的，例如藥品、現金和奢侈品都有上限額度。如藥品，旅客攜帶非處方藥、錠狀、膠囊狀食品，每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計以不得超過36瓶為限。

未攜帶醫師處方箋或證明文件，以2個月用量為限；攜帶醫師處方箋，不得超過處方箋開立合理用量，以6個月用量為限。中藥材每種至多1公斤，合計不得超過12種，中藥製劑藥品每種12瓶（盒），總數不得超過36瓶盒。

▲▼日本藥妝，日本美妝，日本購物，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美妝品也有數量限制。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，「隱形眼鏡」也有限制，隱形眼鏡單一度數60片，每人以單一品牌及二種度數為限。旅客以個人自用目的攜帶特定用途化粧品，像是防曬、染髮、燙髮、止汗劑、牙齒美白或其他用途化粧品，每種至多12瓶，合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限）。

許多人到歐洲玩特別喜歡到當地購買精品，財政部已於2024年將每人免稅額適用標準從原本2萬元調高至3.5萬元，因此若購買的精品價格超過3.5萬元，入境時必須走紅線申報。

關鍵字： 出國旅遊 旅遊知識

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