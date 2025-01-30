百貨藏「全台最美菜市場」！台中第六市場必買推薦　豆漿蛋糕超香

▲「第六市場」位於台中金典綠園道3樓，是用餐、買伴手禮的好去處。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台中報導

傳統菜市場是庶民生活的縮影，位於台中金典綠園道3樓的「第六市場」，顛覆大家對市場不潔、嘈雜的印象，2017年開幕後，成為全台第一家進駐百貨的傳統菜市場。從新鮮肉品、海產、蔬果到小農茶飲、古早味蛋糕，甚至是芳療精油，將傳統文化融入設計感的陳設，以下推薦必買亮點，乾淨明亮的空間還吸引香港、韓國、新加坡人駐攤，變得更國際化。

▲「初蛋糕」堅持選用小農的紅仁蛋，加進光泉豆漿，出爐時有陣陣濃郁蛋香。（圖／記者彭懷玉攝）

初蛋糕

「初蛋糕」從古早味蛋糕起家，堅持選用小農的紅仁蛋，手工現打蛋液，加進光泉豆漿，出爐時濃厚蛋香味撲鼻而來，口感鬆軟不甜膩，目前在全台已有7家分店。老闆蔡政璋說，店面加上宅配，一天可以賣出200盒，巧克力口味是台中店限定，僅周五、六、日有販售。

▲「村掌-手沖茶專門店」是南投第三代茶農蔡雨涵創立新品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

村掌-手沖茶專門店

「村掌-手沖茶專門店」由南投第三代茶農蔡雨涵開立的新品牌，以咖啡機研磨台灣茶葉，再用手沖咖啡的方式現泡一杯杯茶飲，品項囊括金萱、烏龍、鮮奶茶、氣泡飲等，並使用蘋果糖增加甜度，口感清爽無負擔，開立至今約1年半。

▲▼嗅吸瓶器可以試聞精油；「41精油專賣店」由擁有3張國際芳療執照的賴姵諠創立。（圖／記者彭懷玉攝）



41精油專賣店

若對精油有興趣，「41精油專賣店」由擁有3張國際芳療執照的前媒體人賴姵諠（Peggy）所創立，提供國外引進的單方精油，以及自行調配的複方精油，甚至還自製嗅吸瓶器，可以找尋適合自己的香氛。Peggy說，「芳療不只給貴婦用，希望把精油的好推廣給大家，只要選對精油，每天都能過得心平氣和。」

▲「愛辦桌」傳承上一輩的澎湃、好料，滿滿的海鮮魚翅羹和油飯香氣撲鼻。（圖／記者彭懷玉攝）



▲「食漬入口」販賣各式糖葫蘆，超巨蘋果糖葫蘆十分吸睛。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，「愛辦桌」傳承上一輩的澎湃、好料，滿滿的海鮮魚翅羹和油飯香氣撲鼻；「食漬入口」販賣桑椹果醬、超巨蘋果糖葫蘆，以及全台最美米店的「金仔米店」，集結16種小農米種，能以秤重方式計價，避免浪費，或是自行選料，讓店員製作出營養又特別的飯糰。

▲▼「金仔米店」集結16種小農米種，能以秤重方式計價；陳列和配色充滿巧思的水果攤。（圖／記者彭懷玉攝）



第六市場

營業時間：周二至周日 10:00-20:30（每周一休市）

地址：台中市西區健行路1049號 3樓