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狂賣300萬杯！八曜和茶「年度熱銷TOP5」首公開　1新品成黑馬上榜

▲▼八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶首度公開年度熱銷飲品TOP5。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

自高雄起家的日式飲品專賣店「八曜和茶」去年12月首度北上展店，目前全台已擁40間門市，其以無咖啡因穀物茶作為主打，多款飲品深受鐵粉喜愛。八曜也首度公開年度熱賣飲品TOP5，光是柚香覺醒307就狂賣296萬杯，還有1款11月上市的白奶茶新品更成為黑馬上榜。

▲▼八曜和茶。（圖／翻攝八曜和茶官網）

▲樂多307是以100%生乳融合乳酸飲料，再加入低溫烘焙烏龍茶。（圖／翻攝八曜和茶官網）

TOP5：樂多307
「樂多307」突破傳統多多飲品設計，以100%生乳融合乳酸飲料，再加入極上307茶湯，307茶湯為低溫烘焙烏龍茶，口感清爽酸甜又回甘，打造豐富層次感。

▲▼八曜和茶。（圖／翻攝八曜和茶官網）

▲京彩舞伎奶茶是選用獨家奶精搭配2次全發酵金萱紅茶的組合。（圖／翻攝八曜和茶官網）

TOP4：京彩舞伎奶茶
「京彩舞伎奶茶」是使用獨家研製的奶精搭配2次全發酵工法製作的金萱紅茶組合，入口先有著強烈奶香，尾韻則帶有金萱紅茶香。

▲▼八曜和茶極韻白奶茶系列。（圖／八曜和茶提供）

▲極韻白奶茶系列為去年11月推出的新品。（圖／八曜和茶提供）

TOP3：406極韻白奶茶
「406極韻白奶茶」是八曜和茶去年11月推出全新系列飲品之一，歷經5年研發而成，選用燕麥奶加入黑糖點綴，再搭配406金萱紅茶，香氣十足，還能滿足乳糖不耐症者，是款意外上榜的黑馬飲品。

▲▼八曜和茶。（圖／翻攝八曜和茶官網）

▲順解ㄦㄦ柚香菌乳茶內含200億益生菌。（圖／翻攝八曜和茶官網）

 TOP2：順解ㄦㄦ柚香菌乳茶
「順解ㄦㄦ柚香菌乳茶」是八曜攜手生技公司研發推出的「ㄦㄦ菌」系列之一，內含高達200億益生菌，配合鮮榨葡萄柚汁、特調蜂蜜以及活菌乳，口感清爽解渴。

▲▼八曜和茶。（圖／翻攝八曜和茶官網）

▲柚香覺醒307年賣近300萬杯搶下熱銷排行冠軍寶座。（圖／翻攝八曜和茶官網）

TOP1：柚香覺醒307
「柚香覺醒307」是八曜和茶年度最暢銷飲品，整年狂賣近300萬杯，回購率也超高，其飲品是選用輕焙烏龍「307」搭配現榨葡萄柚汁，每一口都能喝到清新葡萄柚果香結合烏龍香，是入門推薦必喝飲料。

同步公開店員推薦飲品TOP5，依序為「柚香覺醒307」、「308炙燒濃乳」、「京彩舞伎奶茶」、「八曜和茶」、「舞妓406紅茶」；「308炙燒濃乳」為蕎麥茶結合日式厚奶的組合，打造香醇濃厚滋味；「八曜和茶」是採用10種膳食纖維穀麥配方調製而成；「舞妓406紅茶」則精選金萱茶葉發酵製成，並以3度糖、35%冰最適合。

關鍵字： 美食情報 美食雲 八曜和茶 排行 熱銷

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