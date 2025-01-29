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永和「斜槓麵店」中藥房！在地人才知　藥膳牛肉麵只要80元

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

位於中和的「廣澤蔘藥行」不只是中藥房，特別的是店內還販售招牌藥膳羊肉麵和牛肉麵等等的餐點，和三重中藥店賣雞湯一樣「不務正業」，很有趣。而且餐點價格都在一百元以內，很平價，是永和在地人推薦的美食。

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廣澤藥膳羊肉麵位置
廣澤蔘藥行位在捷運南勢角站附近，地標搜尋「廣澤藥膳羊肉麵」，走路10分鐘內可以抵達，旁邊就是興南夜市，可以順路逛逛。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

內用環境

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲廣澤蔘藥行有和外送平台合作，內用有幾張簡單的桌椅，煮麵的店員態度客氣，生意很好。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲店內有淡淡的中藥香，不過位置不大，擺設也有點亂，但很接地氣，來用餐的幾乎都是中永和在地人。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲老闆娘說可以把牛肉麵放在櫃子上，更有中藥房牛肉麵的氛圍。

菜單

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲湯麵只有賣藥膳羊肉麵和牛肉麵兩種，其他還有羊肉麵線、綜合小菜、柴魚湯麵和乾麵。

牛肉麵 80元

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲招牌是藥膳羊肉麵，但這天比較想吃牛肉麵，一碗80元真的很便宜，但份量不多，吃完再去興南夜市吃幾樣小吃剛剛好。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲紅燒湯頭溫醇順口，看似簡單卻很好喝，牛肉塊入味Q彈，口感真的很不錯，不過一碗只有三小塊左右。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲特別挑過的麵條很Q很好吃，讓人忍不住呼嚕呼嚕大口吸麵，雖然牛肉塊不多，但是很推薦可以來試試這碗80元的紅燒牛肉麵。

▲▼廣澤蔘藥行。（圖／部落客陳小可授權提供）

廣澤蔘藥行

地址：新北市中和區忠孝街136號
捷運：南勢角站
電話： 02－29449950
營業時間：11：30－21：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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