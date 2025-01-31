嘉義市季節限定新春景點　洋紅風鈴木登場搭配金黃嘉油鐵馬道

▲▼ 春節親子遊首選！洋紅風鈴木與金黃嘉油鐵馬道 限定美景伴您迎新年 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年春節前後盛開的洋紅風鈴木，盛開時如朵朵粉紅色棉花糖搖曳在樹梢之間，為城市增添年節喜慶氛圍。伴隨春節連假，不僅有風鈴木相伴，甫完成光環境優化工程、增設公廁等設施的嘉油鐵馬道也迎來無患子落葉季，為鐵馬道點綴金黃燦爛美景，正適合全齡出遊、來嘉放鬆甩甩肉。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，北回歸線經過嘉義市，造就城市四時皆美、溫暖和煦的氣候與風光，讓嘉義市成為許多遊客走春首選。今年春節不僅有洋紅風鈴木相伴，被網友稱為「南部最美自行車道」嘉油鐵馬道，在去年完成夜間光環境營造和AI智慧公廁等公共設施增設改善，為城市創造結合永續概念、連結城鄉，日夜皆美的運動空間，深受好評。近日嘉油鐵馬道紅瓦厝站附近，無患子葉片隨季節變換轉為金黃色，遠望過去如同金色隧道，吸引更多民眾前來。

張婉芬處長歡迎遊客來嘉，欣賞期間限定的美景，玩累更能到充滿木都特色的咖啡廳、潮選店休憩片刻；榮登全台夜市人潮之冠的「文化路夜市」不容錯過，火雞肉飯、沙鍋魚頭、豆漿豆花等特色小吃攏抵嘉。吃飽喝足，再到蘭潭觀看水舞，用浪漫的夜色為連假留下難忘回憶。

市府觀新處指出，嘉義市有著適合全齡出遊的景點，各式主題公園與寓教於樂的親子空間都值得一來再來。位於北香湖公園的「綠豆仁遊戲場」富挑戰性、可互動的遊戲裝置，讓小朋友玩得開心，大人也能放鬆歇腳。嘉義市立博物館大年初二(1/30)日起正常開館，1/30-2/2日一連四天安排小丑秀、互動折氣球、雜耍與魔術表演等特別活動，還有春聯紅包袋印製DIY等體驗，在春節期間為親子增添歡樂時光。

市府觀光新聞處也推薦遊客下載「愛嘉義APP」，方便查詢公車路線、YouBike站點、旅遊攻略及停車資訊。春節期間，市區電動公車及YouBike 2.0服務不中斷，並加碼推出電子票證免費搭乘優惠，讓旅客暢遊嘉義市更加便捷。遊客還可追蹤「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁及IG「Zoomin_Chiayi」，掌握最新旅遊資訊，一起發掘嘉義的獨特魅力！