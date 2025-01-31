參山處6大遊客中心初五前天天安排DIY活動　50份錢幣賀卡贈遊客

▲參山處遊客中心至初五天天贈送過年走春遊客蛇錢幣。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆蛇年到，參山國家風景區管理處邀請國人到竹竹苗的老街、古道走春，梨山谷關泡湯賞勝景，以及八卦山的自行車騎遊、松柏嶺品茗等，另外在2月2日大年初五以前，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味的手作DIY體驗，以及每天發送限量50份錢幣賀卡。

參山處表示，轄區6個遊客中心除春節期間每天都舉辦教學DIY活動，還有熱鬧應景的樂團及歌舞表演：位於彰化的八卦山脈生態遊客中心安排有創意掛飾DIY體驗，松柏嶺遊客中心則推出超人氣小茶球DIY體驗，處方建議民眾過年到受天宮參拜走春、田中森林公園享受森林浴、二水自行車道騎遊後，順道來遊客中心動動手，一起體驗手作。

此外，霧峰區在去年11月正式納入參山處，觀光景點更加豐富多元：民眾可到霧峰林家園區感受不一樣的歷史文化之旅，以及立法院民主議政園區、臺中市第一個文化景觀-光復新村、921地震園區(除夕及初一休館)等，加上在地美食，也是今年過年另一必訪之處。

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