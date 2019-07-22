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免開車的納涼景點！達人推薦北海岸5大清閒看海處

點評：一個人的旅行gogo！
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▲達人推薦北海岸5大清閒看海處。（圖／Jamie慢森活提供）

文、圖／Jamie慢森活

心情還想停在放鬆的情境裡，距離不要太遠也要自在，那就搭上公車有時吹吹海風，有時看海浪打在岩石上，一片蔚藍海灣在眼前，深呼吸就彷彿環抱夏日的氣息，沿著北海岸用一杯咖啡拉長假期的清閒時光吧！

▲達人推薦北海岸5大清閒看海處。（圖／Jamie慢森活提供）

留.夏 Stay cafe & space & book

喜歡旅行，旅行中無論一群朋友，倆人或單人，都能為這繁忙生活多些不同色彩，記錄下青春、回憶、美好，一點點都是人生美好的過程。這站我們來到，留.夏 Stay cafe & space & book，外觀簡約清爽，空間寬敞。

營業時間：二～四11:30–20:00／五、六、日11:30 – 21:00（週一休息）
地址：新北市三芝區後厝里北勢子13-3號
電話：02-8635-3038
暑期活動：2019年7、8月不公休
交通：捷運淡水站轉搭860、862、863公車，後厝站下車

▲達人推薦北海岸5大清閒看海處。（圖／Jamie慢森活提供）

Q.B.Days／靠北過日子

寬廣道路，有的是廣闊大海在一起生活，對面坐落的店家，跟著海定居了下來。Q.B.Days／靠北過日子，調著跟海相同色調，在下車後就不難發現，在一個剛好的距離拍上幾張，能發現它的全貌有股和諧感。

營業時間：一、四、五，11:00-18:00；六、日，11:00-20:00
地址：新北市金山區海興路174號
電話：02-2408-2332
暑期活動：2019年 7月，營業時間調整為每日上午10:30~晚上8:00，整月無店休日
交通：捷運淡水站轉搭862、863公車，中角站下車

▲達人推薦北海岸5大清閒看海處。（圖／Jamie慢森活提供）

Le coq公雞咖啡

Le coq公雞咖啡。初春，它來臨總帶著浪漫，在樹上妝點著粉嫩，那般夢幻很難不被打動，就像大海，只要靠著沙灘邊、岸邊而坐心彷彿就被洗滌一般，這時陽光、微風的加入，只要閉上眼那股輕柔就能有更深刻的感受。

地址：新北市三芝區北勢子45-16號
電話：02-8635-1362
營業時間：一～五 11:00-20:00，六、日 11:00-21:00（週三休息）
暑期活動：2019年 7、8月不公休
交通：捷運淡水站轉搭860、862、863公車，淺水灣站下車

▲達人推薦北海岸5大清閒看海處。（圖／Jamie慢森活提供）

白日夢Tea & Café

曾是廢棄的校舍亁華國小，經過改建成了白日夢Tea & Cafe，這兩者就像在告訴進來的旅人，無論再進來前你的身份是什麼，這刻，讓我們都先回到國小時光，再次沈浸在白日夢那純真、簡單的美好。

地址：新北市石門區阿里荖47-2號
電話：02-2638-0045
營業時間：一～五 11:00-18:00；六、日 11:00-20:00
交通：捷運淡水站轉搭862、863公車，草里站下車

▲達人推薦北海岸5大清閒看海處。（圖／Jamie慢森活提供）

米詩堤極北藍點

不同的思考，不同的創作環境，極北藍點看一片蔚藍大海；坐在木作開放空間，從玻璃窗望著整面海洋，放晴的天空為海面上船隻海浪閃耀迷人線條，低消90元，不限用餐時間，提供插座採自由取坐無法預留座位，不收服務費，自行取餐與回收，假日人潮較多建議可避開熱門時段前往。

地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1-101號
電話：02-2456-0885
營業時間：一～四、日 10:30-19:00；五、六 10:30-20:00
交通：捷運淡水站轉搭862、863公車，白沙灣站下車

關鍵字： Jamie慢森活 新北市旅遊 海景 看海景點 海邊 免開車

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