點評：好吃的蛋餅就是要酥酥脆脆呀！

文、圖／橘子狗愛吃糖

早餐吃蛋餅總讓人又恨又愛啊！蛋餅很好吃，可是端上桌常常是吃不飽的份量，現在蛋餅又越來越不便宜，不過來台中其實我覺得蠻多早餐店蛋餅都蠻有誠意的，像是在力行路這家【有力酥皮蛋餅】就有不少網友推薦，我自己也相當喜歡。雖然我家附近也有家叫「大力酥皮蛋餅」是差不多的蛋餅，可是份量上相差蠻多的。

這家【有力酥皮蛋餅】剛好在力行國小旁邊，其實也距離一中街蠻近的，招牌已經被太陽曬到褪色幾乎快看不到字了，還好有網路照片可以對比才知道，早上六點就開始營業，畢竟旁邊就是力行國小，應該不少學生跟上班族都會來買。





但我都是十點多才來，所以從來沒有遇到過客滿的狀況，不過客人還是不間斷，畢竟GOOGLE評價160則有4.1高分，不過這裡看起來像早餐店卻跟一般早餐店不一樣。





有力只有專賣酥皮蛋餅一種（當然有好幾種餡料的口味），沒有漢堡炒麵或煎餃烤吐司那些，另一點特別的是，它們家的蛋餅皮是自己從麵糰開始捏揉、發酵，然後自家現場手桿的。

當天客人點到的都是當天現桿的，現場也直接看得到，老闆娘在前面煎檯煎蛋餅，小老闆在後面不停桿餅皮，老闆娘說當天現桿的才好吃，提前一天先做好的口感會不對，看起來簡單不過的東西，卻是因為這份堅持才能讓好口味始終如一。但也因為是現點現做的關係，所以點完都需要點時間等待（差不多6-7分鐘）

蛋餅有10種口味，最便宜的是原味的酥皮蛋餅30元，最貴總匯/豬排蛋餅也50元而已，普通蛋餅價格差不多是20元到55元份量都沒有力蛋餅的大份，一次點兩份是我的最愛！另外飲料部份也豆漿跟紅茶都只有小杯的而已，不過只賣10塊錢也是很便宜。

【推薦必吃│豬排蛋餅50元│總匯蛋餅50元】

「豬排蛋餅」不在店家MENU上，寫在煎檯旁邊小黑板，但不是每天都有，裡面的豬排肉很不一樣，一般早餐店多是用那種漢堡絞肉或醃肉片煎成豬排，可是老闆娘卻堅持要用溫體肉，還要親自手切肉來煎成豬排，我一聽也太「搞剛」了啊！





豬排肉的厚度非常夠誠意，加點小黃瓜絲，蛋餅酥皮爽口不膩，而且相當有份量，還看得到酥餅皮有好多蔥花，一般蛋餅哪有這麼有誠意的蔥花份量呢…皮酥肉厚紮實好吃，酥皮加上溫體手切豬排肉無敵組合，我想台中很少有第二家！





另一份「總匯蛋餅」可想而知也相當豐盛，裡面有火腿肉片、肉鬆加上海苔，火腿片有另外先煎到熟香再加進蛋餅，我覺得也蠻好吃，不過就比較稍微偏乾些，要搭著豆漿或紅茶我才能吃得完，可是餅皮加蔥香就還是相當好吃。一次吃兩份較貴的，飽足感相當夠，我比較建議點一貴一便宜的吃起來比較不會撐，不過這天吃的我喜歡豬排多過總匯，只是因為手切肉費工，所以不是每天都有豬排蛋餅。

吃過台中幾家酥皮蛋餅，還是覺得有力的份量、口味都最實在有誠意，如果你也喜歡吃蛋餅的話，蠻推薦可以來試試的，不過雖然我很喜歡這家，可是偶爾還是會遇到口感有小失誤的狀況，還有建議避開假日比較不用等太久。

有力酥皮蛋餅



地址：台中市東區力行路166-1號

電話：04-23608126

營業時間：06:00Am-12:00Pm

消費提醒：假日較忙碌需等待較久，建議平日前往

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