咬開餅皮茶香溢出！TWG Tea推出4款茶香月餅　還有經典法式伯爵茶

▲TWG Tea推出4款獨家茶香月餅。（圖／TWG Tea提供）

記者徐溱謐／台北報導

新加坡茶葉品牌TWG Tea推出茶香月餅禮盒，4款獨家月餅由甜點主廚每天純手工製作，以TWG Tea經典茗茶的獨特口味與香氣，將茶香風味融入傳統月餅中，禮盒搭配經典的頂級訂製系列茗茶─法式伯爵茶（French Earl Grey），特選佛手柑襯托出果香，8月上旬開始販售。

▲月餅中融入TWG Tea經典茗茶的獨特口味與香氣。（圖／記者徐溱謐攝）

第一款月餅「星宿之秋」內餡是異國香料層次分明的緋幻紅茶（Red Chai）黃蓮蓉，搭配口感豐富的鹹蛋黃和香烤瓜子，堅果香氣滿溢，是TWG Tea的經典口味；第二款「月色之光」將白巧克力與椰子顆粒鬆脆的口感結合，中心嵌入一顆酸櫻桃，並裹上以皇家烏龍茶（Imperial Oolong Tea）入味的棕色蓮心內餡。

▲4款月餅各具特色和風味。（圖／記者徐溱謐攝）

第三款月餅「瑰寶之光」以巧克力外皮包裹香甜的黃蓮蓉，散發法式伯爵茶（French Earl Grey）的香氣，口感中出現巧克力脆餅，帶出多元的層次；最後一款是「盛宴之緋」，細緻的白蓮蓉餡料中散發的盛夏緋紅（Eternal Summer Tea）的水果茶香，搭配杏桃和蔓越莓果乾，交織出酸甜的口感。