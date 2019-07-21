360度無敵山海景！瑞芳南子吝步道　還能遠眺濱海公路超療癒

點評：最適合帶另一半一起來～

▲美麗的風景真的可以讓人暫時忘卻煩惱。

文、圖／泰國劉德華

很多人以為我騎野狼，應該是喜歡騎車到處兜風的人。其實不然，我的第一台打檔車野狼125當初會買主要是因為便宜，十多年前的時候一台才35000元，如果35000拿來買速克達機車只能買到50cc。現在騎野狼150一來是習慣打檔車，二來覺得比較man，也不是為了到處兜風。

▲野狼150好騎又穩，多虧他我才能順利抵達東北角。

所以我很少騎到很遠的地方，大台北地區最遠應該是烏來，東北角對我而言根本就是「遠得要命王國」。那這次為何會專程騎到東北角爬山？一來是朋友介紹的南子吝步道看照片真的很漂亮，很想親眼看看；二來是野狼150才買第二年而已，我想它有辦法應付這樣的距離（其實單趟也不就36公里），所以就來了。

▲八堵車站離基隆中學很近，但附近沒有什麼東西。

雖然「遠得要命王國」真的有點遠，一路上竟也有些意外收獲，以前唸大學經常坐火車往來台北與宜蘭老家，沿途幾個大站例如八堵、瑞芳都會經過，卻從來沒有走出站，完全不曉得外面長什麼樣子，這次騎車居然都經過這幾個以前只能從火車往外看的地方，感覺很新鮮，騎起車來也不覺得那麼累。

▲依指標走進，看到涼亭後右轉即是步道。

從台北騎到瑞芳大約70分鐘，經瑞濱隧道至海邊後右轉再騎15分鐘左右，即達目的地南子吝。南子吝只有990公尺，算是相對容易的步道，不過你也知道，現在已是夏天，大太陽下曬個幾分鐘，皮膚就會燒起來。還好天公作美，出發那天是多雲，不那麼曬，爬起山來稍微輕鬆。說是這樣說，水份還是要隨時補充，你如果沒帶水，進入步道前有個柑仔店可以買水、買飲料。

▲在木造平臺即有不錯的視野。

▲整段步道我個人覺得最美的視角，就是在這塊大石頭上。

▲依山面海的美景，真的完全不輸沖繩。

南子吝步道之所以逐漸熱門，主要是地勢不高，爬沒多久即可欣賞漂亮開闊的海岸景色。前段的木棧步道爬150公尺左右，站在木造的平臺就有不錯視野。不過更美的在上頭，再往上約450公尺處，左手邊有塊大石頭，坐在那遠望海岸的視線最美，依山傍水的南雅聚落、蜿蜒綿延的濱海公路、遠處的鼻頭角，盡收眼底！以前總覺得沖繩的海邊最美，但如此景色真讓我覺得不能妄自菲薄，台灣也是有很美的海岸線，要不是天氣太熱，真想坐在那野餐。

▲山頂上視線遼闊，往左可看見陰陽海、基隆嶼。

▲有種「風吹草低見大海」的感結。

想要休息的話，500公尺處有個涼亭，在那休息才不會中暑。休息過後再花20分鐘左右，即可到達山頂。山頂沒有涼亭也沒有大樹遮蔭，有的只是360度無任何遮避的美景，當下真的可以理解什麼叫「火傘高張」…不是，寫錯，當下真的可以體會「心曠神怡」四個字的意義！先前坐在大石頭上視野只能往右，山頂上則是連左邊的基隆山、基隆嶼與陰陽海也看得到，多雲的天氣讓我們無法將藍天與大海一同攝入鏡頭，但也因此可以在山頂上多駐足一會兒，如果這裡有飲料販賣機，再多待個10分鐘應該也ok。

▲怕曬的人最好下午4點後再來爬，會比較舒服。

想提醒大家的是，我們約莫在13：40到達山頂，即便是多雲，氣溫仍然非常高，一定要做好防曬。另外山頂上只要刮風，就會捲起風飛沙，不喜歡被沙子打臉的人要準備口罩、帽子。

看過來：如果懶得騎車，可以搭火車至瑞芳火車站，搭乘856台灣好行（福隆黃金線）到南雅南新宮站下車。

泰國劉德華

曾任男人幫副主編及遠足出版社、台新銀行無限季刊、合作金庫樂活理財季刊主編。現為台北市農安街111號東岸池上便當店長、廚師與店小二，假日是兼職作家與餐飲顧問。

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