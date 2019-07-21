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台中3條絕美自行車道！騎進S型綠色隧道、看台版天空之鏡

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▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

▲台中潭雅神綠園道沿途風光明媚，很適合親子一同騎行。（圖／台中觀光旅遊網）

記者徐溱謐／綜合報導

在暑假的短短2個月裡，許多家長都會帶著孩子出門踏青，近幾年騎腳踏車的風氣非常盛行，各地的自行車道也越加完善，其中光是台中市就有11條鐵馬道，《ETtoday新聞雲》幫大家挑選了3條沿途風景優美、上下高低差平緩的車道，快趁著假期跟著家人、朋友去兜風看美景！

1.潭雅神綠園道

▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

▲潭雅神綠園道兩側種滿樹木，騎起來非常舒適。（圖／台中觀光旅遊網）

潭雅神綠園道是以原軍方舊鐵道神岡支線改建的自行車專用道，路線最東邊從潭子區中山路開始，向西沿途行經潭子區、豐原區交界帶及神岡區、大雅區4個地方，最西邊的終點在清泉崗，總長約14公里，路面坡度平緩，相當適合親子戶外休閒騎乘，沿線有不同植栽展現四季風情，各區鎮也有不同的風貌，令人心曠神怡。

▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

▲除了騎自行車外，也有不少民眾到潭雅神綠園道運動散步。（圖／台中觀光旅遊網）

2. 高美濕地自行車道

▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

▲可以騎腳踏車到高美濕地欣賞日落。（圖／台中觀光旅遊網）

清水高美濕地自行車道是利用清水大排的防汛道路及堤頂規劃而成，總長只有3.4公里，可以騎著單車暢遊有「台版天空之鏡」之稱的高美濕地，欣賞日落餘暉之美，還可以至梧棲漁港大啖美味海產料理，採買新鮮魚貨，感受港口風情，可說是一條感受海洋文化兼休憩的最佳自行車道，沿線經過的海岸美景及豐富的生態，也成為愛鳥人士的新興賞鳥據點。

▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

▲高美濕地自行車道利用清水大排的防汛道路及堤頂規劃而成。（圖／台中觀光旅遊網）

3. 東豐自行車綠廊

▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

▲東豐自行車綠廊兩側綠意盎然，還有懷舊的廢棄鐵道。（圖／台中觀光旅遊網）

東豐自行車綠廊由東豐鐵路（又名東勢支線）改建而成，是全台第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約12公里，沿途，車道兩旁種植綠色植物美化，風光明媚、綠意昂然，與鄰近的大甲溪相互輝映，自行車道沿線的石岡水壩、東勢客家文化園區、自然生態及景觀建築也是親子、情侶或是戶外教學的好去處。

▼東豐自行車綠廊沿途有許多遊憩景點。（圖／台中觀光旅遊網）

▲▼台中自行車道。（圖／台中觀光旅遊網）

關鍵字： 台中旅遊 自行車道 潭雅神綠園道 高美濕地 東豐自行車綠廊

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