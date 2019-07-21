房東不續租　台南老宅文青咖啡店ici cafe只營業到9/29



▲台南老宅文青咖啡店ici cafe只營業到9/29。



記者黃士原／台北報導、攝影

台南老宅文青咖啡店ici cafe位於中西區金華路巷弄內，店門口的大片落地窗、餐廳斑駁的老牆與深藍綠色油漆的牆面，再加上復古風的桌椅，讓ici cafe在6年前開業後立即成為台南人氣的咖啡店、早午餐店，但近期傳出房東不再續租，只營業到9月29日。





▲台南老宅文青咖啡店ici cafe店門口。

難道又是房東漲房租而讓ici cafe歇業？老闆陳威宏特別聲明，房東人很好、也沒有調漲房租，只是要收回自用，房東還跟他保證不是要收回自開咖啡店，陳威宏也說，當初也跟房東說願意多繳房東來續租，無奈房東還是堅持要回收自用，因此ici cafe只營業到9月29日。





▲靠窗的人氣座位。





▲每個座位都有插座可讓手機充電。

接下ici cafe會在其他地點重生嗎？陳威宏說「應該不會」，ici cafe就是屬於金華路這個棟老宅的品牌，ici cafe離開這裡，移到其他建築物就不是ici cafe了。

ici cafe裡到處可看見浮在空中的、天花板上的、牆上的黃色電線管，當它臨近座位時就會有一個插座出現，坐在這裡只要手機沒電，隨時都可以充電充個飽。陳威宏回憶說，開設ici cafe之前，他曾在一家咖啡店面臨手機沒電、但卻沒有插座可充電，因此在ici cafe裡設置許多插座，每位客人都不用怕手機沒電。





▲珍珠奶茶鬆餅。





▲特製嫩煎雞腿排。





▲堅果芝士凱撒沙拉。

陳威宏原本以為ici可以邁向十年，可以在十年後每天遇見老客人，這個夢破滅了。不過，在僅剩的日子中，ici cafe會做好應該做的工作，服務好每一位朋友日期到9月29日（最後營業日），陳威宏也說，在最後的日子會做些不一樣的活動，之後會在臉書上公告。





▲餐廳斑駁的老牆。



地址：台南市中西區忠孝街93巷108號

電話：06 222 3053

