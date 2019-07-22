點評：海鮮粥跟蚵仔煎絕對是必點！

文、圖／萍子

來宜蘭羅東吃在地小吃，萍子推薦芳香愛國店aromatic，主打羊肉炒麵、海鮮粥、蚵仔煎、綜合煎、鮮肉湯、虱目魚湯，傳承羅東夜市30年老店，現今第二代經營，發揚光大，挑選羅東愛國路上乾淨有冷氣店面，價錢實惠，綜合煎滿滿餡料，麵皮Q彈帶脆度，超級美味，鮮肉湯是由虱目魚加羊肉組成清爽湯頭，精心挑選無刺虱目魚，方便食用，無腥味羊肉沾著醬吃，肥美不膩，羅東美食必吃，羅東公正國小附近美食推薦，IG網美必吃打卡名店，羅東美食地圖，羅東美食2019。

如何造訪芳香愛國店aromatic 交通？建議可把車先導航，停靠在羅東公正國小地下停車場，停好車後，往前步行會看到羅東鎮愛國路，馬上右轉，步行3分鐘，即可看到店面招牌。地址：265宜蘭縣羅東鎮愛國路252號。

一轉入羅東愛國店，左手邊第三間門面位置，正是芳香愛國店aromatic，非常好找，在羅東吃美食，不用在夜市周邊髒亂環境，能找到有店面可用餐，超級讚的，特別在炎炎夏日，讓人用餐更舒服。

芳香愛國店aromatic，非常用心經營，傳承到第二代，原先是在羅東夜市傳承媽媽那輩好手藝，販售30年宜蘭羅東老字號的美食商家，現今挑選羅東愛國路上，有店面的門面，希望給予饕客多個舒適、有冷氣的用餐環境。

特別設計夫妻倆的可愛公仔吉祥物Logo，當成店門面形象，搭配書法字-芳香，美味飄香字義，旁邊附上麵、粥、蚵仔煎，一目了然店內販售的美食。

推開門進入室內，可見傳統宜蘭老屋的洗石子地板，走簡約明亮風，乾乾淨淨用餐環境，一大張木桌搭配北歐塑膠椅，很有格調。

萍子很喜歡每到一個地方旅行，就來吃在地小吃美食，能有店面可在裡頭吹冷氣，吃美食，很舒服。

若人潮很多，前方還有一人的吧台，高腳椅可坐在此用餐，一人來吃飯也不怕尷尬。

店內掛上一張大海報，介紹著店內詳盡的美食料理，光看就很可口，讓人期待。

門口旁的開放式廚房，非常乾淨整潔，讓人食用安心。

芳香愛國店aromatic 菜單，簡單又一目了然，販售琳琅滿目的項目，非常豐富多元，讓人好多選擇，價錢從最便宜的魚丸湯30元、蛋花湯30元、小菜35元，到最貴的100元鮮肉湯，還有必吃的蚵仔煎、綜合煎、羊肉炒麵、海鮮粥等，滿足不同饕客需求。

萍子剛好看到老闆娘自己煎 綜合煎，現場觀看，更期待了，烹調的大火，讓這綜合煎美味飄香。

粉漿是蚵仔煎的美味關鍵之一。使用粗粒地瓜粉、細粒地瓜粉和少許中筋麵粉，再與清水調勻，一般來說建議粉與水的比例為1：3。以地瓜粉為基底的粉水做的蚵仔煎，有Q度外口感會較太白粉水來的乾酥，不會濕濕稠稠的。添加點中筋麵粉可幫助粉水在凝固時容易集中，不易散掉或糊掉，或是加入少許的白醋亦可；要注意的是，麵粉的量不可過多，以免變成粉餅。

要如何掌控粉漿不能過於太Q太硬，都在於麵粉調配與廚藝煎的火侯技巧，看似簡單卻不容易，油不夠熱則加入粉漿時，不易凝固，鮮蚵與粉水都容易吸油，若不添油則會過乾且焦，這樣的蚵仔煎就不好吃了，更感受到越看似簡單，越是難做國民美食。

光看這綜合煎65元，一煎好上桌，大份非常大份，是台灣國民平民小吃，現今好吃的越來越少可見，這裡特別自行研發獨特醬汁，不是灑上傳統那種太甜的番茄醬、甜辣醬，讓醬汁因這份綜合煎更具自家特色與變化。

綜合煎主要是用地瓜粉、蚵仔、蝦仁、花枝、小白菜、雞蛋組成，有些還會參雜太白粉，導致口感太軟嫩，這一盤可見滿滿的海鮮，有蚵仔、蝦仁、花枝等，光看餡料好豐富，給的好多，蛋與交疊在一起，增添兩種口感。

一般傳統蚵仔煎、綜合煎，冷掉吃都很油膩感，很妙是這裡冷掉來吃，反倒讓麵皮更QQ彈牙，超級有層次，無敵美味，好久沒吃到有水準的蚵仔煎、綜合煎料理了。

無刺虱目魚粥80元，是國民美食，虱目魚粥英文叫Milkfish porridge，特別在宜蘭與南台灣特別多，是在地早餐點心、宵夜營養又暖胃美食，虱目魚有分有刺與無刺，這裡特別挑選整大尾無刺虱目魚，放在滿滿粥上，酌量加入青蔥、薑絲點綴，具有畫龍點睛之妙，光看就很新鮮上桌，讓飢腸轆轆的肚子，更想快點品嚐。

虱目魚要挑選大片，又不能太肥太油，魚肚帶有豐富油脂，且虱目魚有對人體好的豐富營養素，增加抵抗力和幫助血液循環之外，也能預防視力衰退讓腦子變聰明，是碗很棒的湯品。

喝一口虱目魚粥清湯，湯頭很鮮甜，米飯吸收虱目魚湯汁，多了虱目魚清湯鮮味，很清爽，虱目魚挑選也很講究，這裡挑選沒有刺的，完全不用擔心刺卡喉嚨，加上每一尾虱目魚，煮的鮮嫩 ，肉質細緻，一點腥味都沒有，建議可沾著搭配的山葵醬一起吃，更美味了，宛如舌尖上跳舞，是萍子目前最愛前三名的一間虱目魚湯店。

鮮肉湯100元，是魚＋羊組合，巧妙用中文字所組成的造字，造就這碗湯品。

一上桌，光看這鮮肉湯，非常豐富，滿滿餡料擺盤，整大片虱目魚搭配羊肉，以及白菜組合，讓人胃口大開，只要挑選食材新鮮，加入好廚藝來熬煮湯頭，完全讓鮮度飄香，簡單美味又有豐富口感的好味道。

舀起湯汁，可見清澈透明，這款湯多了虱目魚與肉汁的清爽甜味，羊肉單獨吃沒有羊肉腥味，兩種食材組合，創造不同吃法，讓人大推。

會給予自家調配的醬料，讓虱目魚、肉沾著吃，更涮嘴，這裡的山葵醬汁不會太嗆辣，很開胃。

海鮮粥65元，整碗帶點乳白色湯汁的海鮮粥上桌，光看視覺感也很吸睛，湯頭都是每天用海鮮熬煮多小時所成的色澤，喜歡吃海鮮，講求海鮮的一吃遍知。

這裡的粥不是用生米去煮成的，是用米飯去煮粥，保有粒粒分明口感，米飯不會爛爛糊成一團，每一口舀起，可見滿滿的海鮮料理，蛤蠣、蚵仔、蝦仁、花枝等，海味十足，都是鮮味，滿滿感動，建議一定要一口米飯，搭配一口海鮮粥湯，吃出兩種層次。

燙青菜35元，這天挑選空心菜，上頭還會淋上每天新鮮熬煮的滷肉汁，滷肉不肥不膩，醬汁不死鹹，青菜與滷汁攪拌一起吃，脆又新鮮，看似普通一盤青菜都可如此美味。

羊肉炒麵70元，滿滿一大盤上桌，男生一人吃絕對很有飽足感，加上老闆娘佛心來的，附近有國小學童，也希望來這裡的人都可以吃飽飽，給的份量很大份，很貼心考量。

挑選比較像是油麵的麵條，帶有Q度口感，滿滿的羊肉炒過爆香，沒有腥味，加上炒麵的湯汁，吸收麵條香氣，好美味，若愛吃辣的人，一定要請老闆娘炒點辣，辣會逼出羊肉的自然肉香，每一口越吃越涮嘴，大推愛吃炒麵款必點。

跟老闆與老闆娘小聊才得知，這些新鮮海鮮、青菜、魚肉等料理，都是他們每天早上一早去市場挑選購買，造就這些美味又新鮮料理，加上本身講究火侯控管的廚藝料理，讓這在地小吃更具有特色，更好吃，本身就是羅東名店小吃的商家，想必會因這新店面，成為宜蘭羅東排隊美食名店。

萍子大力推薦在地宜蘭外食族或是要來宜蘭羅東玩樂的旅客，別錯過芳香愛國店aromatic，絕對是讓人強力推薦吃過一定會愛上，還會念念難忘、一直想吃的羅東在地美食，且老闆娘佛心來得，只要消費滿300元，車停靠在公正國小地下停車場，就幫你折抵1小時，快來一起分享這美味傳承30年飄香小吃好味道，讓你吃完滿滿感動。這裡消費滿200元也提供羅東鎮外送，想吃直接打電話訂購吧。

芳香愛國店aromatic



電話：03 957 2123

地址：265宜蘭縣羅東鎮愛國路252號

營業時間：11：30～20：00（週日公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

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