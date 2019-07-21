ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

可停1.25萬輛單車！「全球最大自行車停車場」荷蘭烏特勒支啟用

ETtoday旅遊雲

▲▼全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網

記者蔡玟君／綜合報導

荷蘭素有單車王國之稱，為了打造更友善的單車環境，荷蘭第4大城市烏特勒支就建造了全球最大的自行車停車場，結合車站、百貨和單車停車場，甚至還有自行車專用道，讓單車族可以自由穿梭在各個幹道、火車站、月台等。

▲▼全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲廣闊的廣場也很有設計感。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲▼全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲全球最大自行車停車場內部。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

烏特勒支中央車站現在經過重新改造，變身成一個巨大的時尚空間，潔白的建築外觀，在戶外提供廣闊的廣場空間，室內則結合火車站、百貨和世界最大的自行車停車場。

▲▼全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）▲▼全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲全球最大自行車停車場結合車站、百貨、停車場，還有單車專屬自行車道。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲▼全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲單車族可以直接騎進全球最大自行車停車場。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

自行車停車場佔據三層樓空間，就位在烏特勒支中央車站廣場下方。停車場以提供單車方便、安全與快捷性為設計概念，這裡共可停放超過1萬2500輛自行車，並設有自行車專用道，讓單車族可以騎著單車通往月台，或甚至前往廣場，劃分明確的道路規劃，讓單車族和行人都能有舒適的空間。

關鍵字： 荷蘭旅遊 單車旅遊 烏特勒支旅遊 歐洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「隱藏版海景小鎮」通霄這樣玩！

100元租「歐洲宮廷服」在城堡拍美照

全台首創「泡泡浴缸電影院」在台南

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

福壽山農場18顆蘋果屋暫停開放

高雄30年無名豬血湯炒米粉只要25元

北部3處真秘境藏百年「地下水宮殿」

「淡水最美海岸單車道」2處私房景點

「通霄海水浴場」一招拿免費門票

八德人氣麵食館牛肉麵有8種口味！

熱門行程

最新新聞更多

騎進S型綠色隧道！3條鐵馬道超美

遠眺景福宮　首爾藍瓶咖啡2店開幕

瑞芳南子吝步道擁360度無敵山海景

「全球最大自行車停車場」荷蘭啟用

比手掌大的出紐西蘭「黑金鮑魚」

茶香滿溢！TWG Tea推出4款月餅

義大利必知3大旅遊新制度

台北平價水餃1顆4.5元、肉餡飽滿！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366