可停1.25萬輛單車！「全球最大自行車停車場」荷蘭烏特勒支啟用

▲全球最大自行車停車場荷蘭烏特勒支啟用。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

記者蔡玟君／綜合報導

荷蘭素有單車王國之稱，為了打造更友善的單車環境，荷蘭第4大城市烏特勒支就建造了全球最大的自行車停車場，結合車站、百貨和單車停車場，甚至還有自行車專用道，讓單車族可以自由穿梭在各個幹道、火車站、月台等。

▲廣闊的廣場也很有設計感。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲全球最大自行車停車場內部。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

烏特勒支中央車站現在經過重新改造，變身成一個巨大的時尚空間，潔白的建築外觀，在戶外提供廣闊的廣場空間，室內則結合火車站、百貨和世界最大的自行車停車場。

▲全球最大自行車停車場結合車站、百貨、停車場，還有單車專屬自行車道。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

▲單車族可以直接騎進全球最大自行車停車場。（圖／翻攝自Ector Hoogstad Architecten官網）

自行車停車場佔據三層樓空間，就位在烏特勒支中央車站廣場下方。停車場以提供單車方便、安全與快捷性為設計概念，這裡共可停放超過1萬2500輛自行車，並設有自行車專用道，讓單車族可以騎著單車通往月台，或甚至前往廣場，劃分明確的道路規劃，讓單車族和行人都能有舒適的空間。