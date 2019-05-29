網評最好吃漢堡！奶茶色文青餐車　靈魂起司煎到酥脆焦香

點評：好想吃！！！這頭銜太強大了

▲附近漢堡 Nearby Burger。



記者張舒芸／綜合報導 圖／Maruko與美食有個約會

想吃不一定吃得到！餐車漢堡越來越多，但「附近漢堡」走出不一樣的特色，追隨今年流行的奶茶色，整台餐車和餐點包裝都是同色系，女孩就算不愛吃漢堡也都想前來拍照打卡。這台車不定時不定點出沒，官網會提前釋放訊息，每日限量，想吃一定要做好功課。

▲吸睛的奶茶色漢堡餐車。



「吃過就知道什麼叫真正好吃的漢堡」頂著這響亮的頭銜，再怎麼難找也要找到它。奶茶色的餐車一出現，馬上搶走大家眼球目光，部落客Maruko與美食有個約會這次在大安捷運站附近的東豐公園堵到「附近漢堡」餐車，沒有固定地點，每個禮拜會在官方粉絲團公佈當個禮拜的餐車位置，店家說當天只有準備幾十個漢堡麵包，堵到還不一定吃得到，就像快閃店，賣完就收攤，好吃到網上一致好評。

▲麵包採用布里歐麵包。



▲起司超大塊，還煎到焦香酥脆。



▲料多實在，每一樣餡料品質都很講究。



每一個細節都做到最好，餡料品質跟製作過程都不馬乎，漢堡若要好吃麵包絕對不能隨便，麵包口感紮實，採用布里歐麵包，煎到酥脆不因浸到肉汁而軟糊，光是麵包就給超高分，更驚豔的還在後頭，漢堡裡的靈魂角色「起司」，一般融化的起司已經夠誘人了，這邊的居然是煎到半酥脆口感，聽到這點絕對不吃不行！牛肉排香厚扎實，香氣十足，煎到微微焦香裡頭還是多汁，這漢堡等級已經超越五星級了啦！

▲每日數量有限，賣完就收攤。



▲牛肉厚實多汁，香氣迷人。

▲不定點出現，想吃一定要隨時關注粉專。



老闆會建議第一次嘗試的人可以吃「招牌起司煎牛肉漢包」，先試試比較原味再進階到更多層次的重口味，像是剝皮辣椒莎莎醬牛肉堡、經典雙色起司牛肉漢堡，想吃點特別的也有綜合莓果花生醬牛肉漢堡，重點這邊的飲料不是配可樂或是紅茶，配的居然是杏仁茶，夠特別吧！除了早上現磨現煮，老闆還加入芋香米，喝的時候聞得到淡淡芋香，另外還可以加料，有黑芝麻、抹茶及麵茶口味，吃完漢堡來杯養生飲品解解膩，剛剛好的組合，瞬間少掉一點罪惡感。

▲字跡帥氣的菜單。



▲搭配養生的杏仁茶結束幸福的一餐。



附近漢堡 Nearby Burger

攤車出攤資訊（以粉絲專頁公佈為主）

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