吃得到正港提拉米蘇！嘉義鄉村風咖啡店　還有繽紛水果鬆餅

點評：少女心整個噴發

文、圖／萍子

來嘉義想找間有特色專業手沖咖啡店喝杯咖啡，萍子推薦Evie’s Cafe伊米咖啡，位於北門驛旁，裝潢走溫馨北歐風混搭工業風，舒適空間，主打專業手沖咖啡、冰滴咖啡，店老闆是全國手沖咖啡比賽季軍，自己烘咖啡豆並販售，新的肯亞咖啡豆評鑑榮獲Coffee Review 94分，提拉米蘇很義式在地作法，好吃清爽不膩，季節新鮮水果鬆餅繽紛多彩，酥脆扎實，有水準，咖啡禮盒推薦，嘉義特色咖啡店，嘉義必吃咖啡美食，嘉義下午茶推薦，嘉義IG熱門打卡咖啡館，嘉義熱門景點必去。

如何造訪Evie’s Cafe伊米咖啡 交通？位於嘉義熱門景點的北門驛（北門車站）旁，面對打卡熱門的北門車站右手邊位置，或是從北門森鐵故事館看過去的正對面，單獨一棟的咖啡色外觀的特色小店。

嘉義熱門打卡景點的北門驛（北門車站），是鐵道迷不可錯過一個景點，阿里山鐵路的起點車站，阿里山森林鐵路，北門車站建築全部使用阿里山的高級紅檜建材所造，造型典雅，多了濃厚懷舊風格的木造車站特色，是百年日式木造車站，市定古蹟，從北門車站這兒可步行逛到檜意森活村、玉山旅社咖啡，阿里山森林鐵路為世界僅存三條高山鐵路之一，絕對是鐵道迷不可錯過的特色景點。

原先Evie’s Cafe伊米咖啡 第一間店開在嘉義康樂街，老闆娘因夢想而偉大，畢業於美國賓州Indiana University of Pennsylvania的企管所，在美國、中國、台北等地方，經歷過不同工作型態，體悟出適合自己個性與期待生活模式，幾經評估，決定離職，往理想中的未來邁進，回到家鄉嘉義，想要以專業咖啡店當作媒介空間，將生活中的各種美好推廣給大眾，從完全對於咖啡不熟悉，變成專業，最後得到手沖咖啡全國比賽的季軍咖啡師，現今有了自己的店面，自己烘豆，自己煮咖啡，咖啡飄香嘉義。

Evie’s Cafe伊米咖啡，門面是整個大面落地窗，磚紅建築外觀，搭配木頭大地色系，格外溫暖，斗大的寫上品牌名，讓人不注意都好難，這間咖啡店原址，從原本很老舊建築，無法使用，重新建造，用鋼架到完成到開業，非常不簡單，站在門口就可聞到咖啡香。

推開門進入店內，長條型空間，一覽無遺，分成好幾區的用餐空間，前半部特別規劃沙發區，醞釀一種家的氛圍。

走到最後方則是兩人、四人的用餐區，大量木頭桌椅，運用北歐鄉村風與工業風結合，水泥地板與六角形白色磚拼貼，很有個性。

前方開放式吧台，提供工業風高腳鐵椅座位，坐落此區可觀看咖啡師手沖咖啡之技巧，整個開放式空間，擺放琳琅滿目的產品、咖啡器物，喜歡可購買。

近期造訪，會看見許多畫作展出，原來這是與美術老師合作，學齡小朋友所畫的藝術展覽，非常不簡單。藉由店老闆的理念，不定期會舉辦講座、教學、分享會、展覽等活動，將咖啡店打造成一個美的連結，宛如藝術特色咖啡館，用交流生活中不同層面的美好與幸福。

萍子很喜歡的沙發區，可窺探室外來來往往的人群，陽光從外折射進入店內，非常溫暖，三五好友相約，來這裡吃下午茶，好愜意阿。

大黑板用粉筆寫上，不定期推出的咖啡豆，光看咖啡豆高達16種，很不簡單，也特別把每款咖啡豆的特色、屬性、香氣、味道，特別標示出來，依照自己喜愛的風味來挑選咖啡豆。

周邊商品，從馬克杯、小餅乾、核桃酥等都有販售，非常多元。

咖啡癮者絕不能不注意這裡販售的咖啡豆，任選三包900元（運費另計）這個優惠是最近的，不會一直持續的喔，趕快把握來買，每一款咖啡豆都出自美女店老闆自己烘豆，自己製作的咖啡，包裝走白色簡約路線，設計感十足，上頭有個夾鏈，好保存。特別用心，花錢拿去咖啡評鑑，獲得新的肯亞拿到Coffee Review 94分，已上架！

推出咖啡禮盒組，年節或去朋友家作客，可買來當伴手禮，跳脫一般常見只送糖果餅乾，改送咖啡豆為禮盒，更增添彼此感情與交流。

冰櫃裡擺放每日新鮮推出的甜點款，以及限量販售的冰滴咖啡，跟萍子一樣愛喝冰滴咖啡的絕不能錯過，一喝就愛上，三不五時會懷念這兒的冰滴咖啡好味道。

水與餐具採自助式拿取，這裡沒酌收10%服務費，店老闆佛心來得。

店老闆娘的榮譽勳章，不得不嘉許呀，凡走過必留下痕跡，台上10分鐘，台下10年功。

琳琅滿目的榮譽咖啡勳章，隨處可見，嘉義人真有口福。

在櫃上就看到這組專業的手沖咖啡器物，很有格調，萍子想像該不會一下就是要用這套喝手沖咖啡吧。

手沖咖啡是咖啡癮者首選，這天點了薩爾瓦多 烏拉山莊園蜜處理170元、哥斯大黎加拉斯拉合斯莊園170元。看似簡單的咖啡豆，卻因不同器物，不同的手沖方式，造就不同咖啡香氣，若您也跟萍子一樣很講究，很喜歡喝咖啡，那你一定會很感動嘉義多了這麼一間講求專業的手沖咖啡特色店。

這裡的手沖咖啡，有熱、冰兩種喝法，價格超值呀，有玻璃杯與陶瓷杯2款，值得你點杯體驗，手沖咖啡因為變化很多、層次感豐富，感受喝咖啡的體驗，藉由先拿起最右邊的那罐，先細聞咖啡乾粉香，再一小口喝下剛沖好的熱咖啡，最後倒入手沖熱咖啡在冰鎮杯中，讓喝黑咖啡多了種享受和樂趣，兩種喝法，味道不同。

薩爾瓦多 烏拉山莊園蜜處理是喝起來擁有烤杏仁、巧克力並帶入淡淡柳橙與葡萄乾風味的尾韻，加上蜜處理，更多了甜味，好喜歡這款。另款哥斯大黎加拉斯拉合斯莊園則是黑蜜處理，屬於蜜李、焦糖、龍眼乾、楓糖風味，兩支手沖咖啡不酸澀，都好有大地的陽光溫度，讓人都好喜歡，咖啡很有水準。

手沖咖啡飲用方法與秘訣都傳授給你了。

新鮮水果鬆餅～繽紛莓果園一份220元（新鮮水果鬆餅的價格要看水果內容喔，有所調整，夏季還會有其他當季水果鬆餅推出喔），有豐富新鮮覆盆莓與藍莓，搭配其他新鮮水果、鮮奶油與冰淇淋，一上桌成為焦點，繽紛多彩，非常夏天，下午茶就愛這一味。

繽紛莓果園水果鬆餅，上頭放滿了台灣在地水果，有豐富新鮮覆盆莓與藍莓，搭配其他新鮮水果、鮮奶油與冰淇淋，水果給的很多，很下重本，一上桌也會聞到，整間店都是鬆餅奶香，飢腸轆轆的肚子，讓人胃口大開。

單獨吃鬆餅，可吃到真材實料，很扎實的鬆餅口感，烤的鬆餅外酥內軟，扎扎實實的，絲毫沒有偷工減料，沾著冰淇淋一起吃，多了變化性，特別是上頭的水果自然芳香，會提增鬆餅的香氣，好吃極了，店內下午茶甜點款推薦。

冰滴咖啡180～200元，這天挑選肯亞日曬 叢林莊園，這裡的咖啡豆近期有送審評鑑，非常用心，建議可先打開瓶蓋，聞咖啡香，再來品嚐。

冰滴咖啡，喝起來很濃醇，色澤偏向比較黑咖啡色外觀，咖啡這支帶點尾韻，不苦澀又有回甘風味，喝起來宛如大地的滋養一般想像，順口好喝，若也是冰滴愛好者，不容錯過阿。

甜點：提拉米蘇160元，採用比較義式在地作法，跳脫傳統，光看呈裝方式就知道一定好吃，很有特色，完全吸引萍子目光。

舀下一口提拉米蘇吃，可吃到很濃郁的瑪私卡邦乳酪，帶點鹹香的香氣，以及店老闆特製作的冰滴咖啡倒入其中，下方麵包帶點濕潤不軟爛，完全與鮮奶油結合在一起，非常滑順，好好吃。

萍子吃過很多地方的提拉米蘇，都覺得酒香有時太蓋過本身的提拉米蘇味道，這裡用冰滴咖啡取代酒香，反倒更畫龍點睛，有巧思，甜點控別錯過了，吃過後，你會感受到幸福的甜甜滋味。

萍子這趟來嘉義，因朝聖Evie’s Cafe伊米咖啡，好感動阿，沒想到嘉義又多間手沖咖啡店，咖啡繼續飄香，在午後悶熱的下午，可以選擇這樣一間有特色的嘉義咖啡館，好好喝杯咖啡，吃甜點，好愜意，若您也來訪嘉義北門車站附近打卡景點，別錯過了，絕對讓你驚艷，宛如挖到寶的一間好店，快來規劃嘉義輕旅行吧。

Evie’s Cafe伊米咖啡。

電話：05 277 1239。

地址：600嘉義市東區共和路418號。（北門驛旁）。

營業時間：08：00～21：00。（週四公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

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