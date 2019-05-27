用到金箔馬卡龍、現刨整顆松露　這款可頌冰淇淋要價1200元



▲金迷松露沙巴雍。（圖／COVA提供)



旅遊中心／綜合報導

COVA去年推出的可頌冰淇淋，挾著高人氣將於6月1日強勢回歸，濃郁香甜Gelato和外酥內鬆可頌的完美結合，這次除原本的戀夏草莓、盛夏芒果和艷夏巧克力三種口味外，更加碼推出癒心抹茶、醉心荔枝、金迷松露沙巴雍，其中用到金箔馬卡龍、現刨整顆松露的金迷松露沙巴雍要價1200元。

沙巴雍是義大利極富盛名的甜醬，最道地的方式就是搭配無花果一起享用，甜點主廚大膽把它融入可頌冰淇淋，沙巴雍冰淇淋口感滑順而輕盈，再加入些許瑪莎拉酒及淋上無花果油醋；配料部分，松露巧克力馬卡龍以整張金箔包覆，光拿在手中就有很吸睛；最後高奢壓軸就是把整顆義大利黑松露新鮮現點現刨，散發松露自有的獨特香氣。





▲醉心荔枝。(圖／COVA提供)

另外兩款新增口味之一的癒心抹茶，選用日本抹茶粉製作的癒心抹茶，每一口都能嘗到濃郁甘甜，抹茶控絕對不可錯過；夏季最受歡迎的水果之一就是荔枝，搭配烘烤恰到好處的可頌，帶點微焦香氣，口感酥脆而不硬，上層鋪滿各式義式傳統手工餅乾、馬林糖、果醬、覆盆子碎等豐富配料。





▲盛夏芒果。(圖／COVA提供)

售價部分，金迷松露沙巴雍每份售價1200元，其他口味每份皆為200元。6月1日和6月2日台北101店加購1元多送一件，每日限量50組，一人限購一組；6月3日~6月30日每周六台北101店和微風信義店B1專櫃，買一件第二件半價，每櫃各限量30組，金迷松露沙巴雍不參與前述二項之優惠活動。

COVA微風信義店 台北市忠孝東路五段68號

B1F專櫃：02-2722-7586

COVA台北101店 台北市信義路五段7號

B1F專櫃：02-8101-8224