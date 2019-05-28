超浮誇！台中特色早餐店 漢堡夾一大塊炸雞排咬下炸出汁

點評：這雞排也太大了吧～～～！！

文、圖／Mika

台中北區這一家特色早餐店，不走網美風格，裝潢樸實中帶點霸氣！後來我才知道這一家的手工厚片土司都自產自銷，而且很有名氣，現在店內也還有賣各種口味的厚片土司讓大家買回去有空可以直接烤來吃，非常便利。但我這一次不是為了厚片土司而來，我是為了這個浮誇雞腿肉漢堡啦！炸雞腿肉一定好吃當然沒話說，但肉這麼大塊又厚實的大腿肉漢堡，吃起來爽度就是十足啊啊啊～～

位於北區進化北路與五常街口的黃金屋.肉彈吐司，招牌其實非常顯目，想錯過都！很！難！，真的XD





黃金屋 肉彈吐司 是台中第一家直營店，早期是做自產自銷的手工厚片吐司與漢堡起家，現在開店面賣起早餐也有聲有色。我想台中人應該對「榮冠」這個名字不陌生，在美食團購界很有名氣。







採速食早餐的概念做裝潢設計，店內座位空間不大，大部分都是外帶客人居多。









不得不說這每一樣都好吸引我，畢竟我是肉控啊！！





「榮冠」手工厚片吐司的口味有分『甜、鹹』兩種，是直接幫你抹好餡料，買回去直接烤來吃即可，在團購界真的超紅。而且口味未免也太多了吧！我都嘆為觀止了XDDD





就連早餐的菜單選項也多到讓我選擇困難症發作XD，老闆何苦這麼勤勞呢？到底想逼死誰（搖肩膀）





肉彈蛋餅 NT$.45元

對一個很少吃早餐的人來說，蛋餅對我有致命吸引力！更何況是加了肉排的蛋餅，被我看到哪有放過的道理，你說說看是不是！！





裡面的肉排超真材實料，很厚實。提醒大家醃過的肉排其實已經很重口了，不要另外加醬喔（抓住拿醬的手）真的還蠻好吃，但也是可以想像的口味就是了。





黃金屋特製大腿堡 NT$.95元

早餐就是要吃好吃滿，浮誇一點沒關係，然後換來晚餐只能吃土也沒關係XDDD這炸雞腿也太誇張，大到我看不到下面，嗯！？我是說漢堡，你們在想什麼～





為了怕大家說我造假，只好拿出來讓大家看看真實尺寸，就是這麼大塊真實不騙！！橫切面長這樣，大腿肉這麼厚實還多汁。

橫切面長這樣，大腿肉這麼厚實還多汁，外香酥內滑嫩， 咬下去還有肉汁在口腔裡游泳～加上生菜與荷包蛋，吃完這一份我覺得可以飽到晚餐，連吃土都省了！

外香酥內滑嫩， 咬下去還有肉汁在口腔裡游泳～加上生菜與荷包蛋，吃完這一份我覺得可以飽到晚餐，連吃土都省了！



黃金屋肉彈吐司



地址：404台中市北區進化北路361號

電話：04-22028879

營業時間

平日：6:00-13:00

假日：6:00-14:30

公休日：星期一

出走是為了更深刻回到原來的位置

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