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錯過吃不到！大安人氣霜淇淋小店　每天都只賣一種口味

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：住台北的大家夏天一定要衝一波～
ETtoday餓勢力

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

文、圖／食癮，拾影

當摩托車停駛於巷弄，一陣微涼的風從右側彿來，在頂著艷陽高照的好天氣的日子，這股涼意正是透進心間，「今日的霜淇淋是西瓜口味的唷，叫做瓜特美人」。或許，那是來自小涼院霜淇淋，帶著清涼溫度的迎接。

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

小涼院霜淇淋，位於科技大樓站附近，是台北相當著名的霜淇淋專賣店，以一天一種口味的霜淇淋為特色，小店總是低調又用心，專注於製作霜淇淋、也持續研發著更多新穎、有趣的口味。

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

這日來到小涼院，碰巧遇上當季特色的新口味：瓜特美人。正好與那日的好天氣十分相襯，於是我們便坐在門前的座位，一面賞著陽光、一面享受這杯中最溫柔的夏季滋味。

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

▲「瓜特美人」霜淇淋 $100元

一端出鮮豔的紅色，就讓我與好友紛紛欣喜的驚嘆了一聲，使用多汁、香甜的西瓜製作，甚至是還未入口，靠近時就能嗅到淡淡的西瓜甜香，口感有如雪酪一般的充滿果香與水份，就像是質地非常柔軟的西瓜冰沙似，調味上則發揮了創意，以相當台式的梅粉、與黑醋栗紅酒醬相搭，碰撞出屬於這個夏季最為沁涼的好滋味。要不是那天吃完一杯已感到有些飽足，否則現在想想，倒是有些後悔沒再點一份享用。

▲▼大安小涼院霜淇淋專門店。（圖／食癮，拾影 提供）

▲薄荷氣泡飲（洛神）$80元

除了霜淇淋，店裡目前也有提供飲品與限量的點心（日式烤年糕、蕨餅⋯）天氣正熱著，於是吃一份霜淇淋總是不夠，還想要再搭配一杯氣泡飲，見到菜單上薄荷氣泡飲的選項中有洛神，便豪不猶豫的點了，果然也沒讓人失望，相當喜愛這杯爽口又帶上洛神酸甜滋味的氣泡飲，非常解膩呢！

小涼院霜淇淋專門店

地址： 台北市大安區復興南路二段148巷34號（科技大樓站）
電話：02-2706-7623
營業時間：13:00～21:00（每週一公休）

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 小涼院霜淇淋專門店 台北市美食 大安美食 達人美食 美食情報 食癮，拾影 捷運科技大樓站美食

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