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醬料、麵包純手工！天母巷弄的早午餐　沙朗骰子牛軟嫩多汁

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀..

點評：早午餐這麼豐盛超享受der
ETtoday餓勢力

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

文、圖／大口老師的走跳學堂

終於有機會帶小口愛來「Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計」朝聖啦！隱身於台北中山北路七段巷弄內的「Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計」，是一間結合早午餐、甜點、飲品、咖啡及空間設計的獨特咖啡店，店內環境特別以木質感搭配綠意、水道並沿伸到外頭的魚池，裡頭更有悠遊其中的漂亮小魚，搭配水吊燈的特殊設計讓用餐經驗更增添不少趣味性！

餐點更採用田庄好蛋、手工自製麵包、無毒飼養的快樂豬、日本靜岡佐藤園抹茶、有心台南放牧土雞等多種優質食材，沒有過度調味，讓人更能享用到餐點的自然原味，吃起來更加安心又美味!此外也有提供網購彌月蛋糕、私廚、空間設計等服務，有需要的朋友都可以洽詢唷！

▼「拓樸本然topo+ cafe’」就位於天母創意市集附近的巷弄內，木質感搭配盎然的綠意與水池，在寧靜的天母巷弄內顯得獨特不凡！一樓是咖啡店，二樓則是室內空間設計公司，還有一個約6~8人可使用的包廂空間，有需求的朋友可以事先預訂！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼招牌低調又帶點設計質感，雖然隱身在巷弄中，但還是吸引不少饕客前往，尤其不少親子家庭也會帶著小朋友一起來享用餐點！當天我們也是帶著小口愛一起來朝聖，沒想到她光是在門口花園就拍了超多張照片，加上小朋友超愛的水池更是久久不願離去！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼入口處是由石板搭建於水池之上，走在上頭別有一番驚喜；尤其底下還有不少魚兒悠遊其中，小口愛光是看到這裡就捨不得進去啦～

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼獨特的設計讓小口愛覺得很新鮮有趣，吃飽喝足後又跑出來找魚兒玩耍～看得出來這裡真的很適合小朋友來玩啊！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼裡頭的錦鯉長得不會過大過小，可能因為要游過狹窄的河道，又不斷有專人餵食，如果吃太胖就會無法迴轉（自己覺得～哈）！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼一進到裡頭，用餐環境是比較偏狹長型的空間，所以左右兩側都有座位區，中間則是有一條細細的水道讓魚兒可以游來游去！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼充滿巧思的空間搭配超大片的落地玻璃讓室內採光度更好，感覺明亮又溫馨！假日的午後更是擠了滿滿人潮，如果想要用餐的話建議提前預約比較保險！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼靠窗的沙發區更是最熱門的座位區，可惜當天已經滿座，有機會再來這裡放空＋用餐也不賴！一旁的桌上擺有各種相關簡介，這間店同時也是參與2019天母美食祭的店家，有興趣的朋友記得到6月中以前都可以自由參加唷！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼連植栽也弄得這麼特別，讓人賞心悅目啊～另外對店家有任何想法的朋友也可以直接掃描QR Code唷！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼一旁還有開放式的書架，上頭也擺有不少期刊書籍，有興趣的朋友也可以翻閱，但記得要好好愛惜，看完也要放回原位喔!另外這間店最特別的就是像是燈泡似的水吊燈，據說會因應不同節慶來更換不同顏色的水，往上看有種繁星點點、閃耀迷人的光彩！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼等待餐點上桌的同時，美麗的老闆娘就拿出魚飼料給小口愛餵食，只見她獨鍾這隻金黃色的鯉魚，幾乎所有飼料都在牠的肚子裡頭啦～如果小口愛多來幾趟相信這隻金黃鯉魚會胖到游不過去吧！另外服務人員還有貼心幫小口愛準備兒童餐具，連湯匙、刀叉都一應俱全呢！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼友人點的布里歐許法式吐司佐白酒炒野菇，我們有吃了幾口炒野菇，不僅香氣十足又非常柔嫩軟Q，啾西的口感單吃就很美味！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼我們點的布里歐許法式吐司佐沙朗骰子牛，主菜的部份都可以自行決定唷!這道法式吐司也是他們家的招牌人氣餐點，麵包跟醬料也都是店家手做的唷！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼沙朗骰子牛，不僅份量十足，吃起來軟嫩多汁又帶點微微嚼感，在嘴裡越嚼越香！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼布里歐許法式吐司，沾滿蛋液下去香煎而成，上頭再加上糖粉、楓糖漿， 一旁還有提供Cream cheese可供搭配享用！法式吐司吃起來軟Q又帶有滿滿的蛋香，搭配糖漿更增添甜美口感，連小口愛也很喜歡~我們也很愛沾附Cream cheese一起享用，多了點鹹香滑順的奶香氣，鹹甜交錯更美味!中間的沙拉則是加入了油醋醬，吃起來帶點微微酸香，更加清新爽口！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼柑橘漬鮭魚班尼迪克，由水波蛋、柑橘漬鮭魚、白花椰菜、荷蘭醬、葡萄醋膏、鄉村麵包等搭配而成，擺盤也非常有創意！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼他們的鮭魚片採用柑橘皮下去醃漬而成，吃起來除了有鮭魚的鮮香甜嫩之外還多了股清新的味蕾，搭配水波蛋、荷蘭醬更增添滑順香甜的口感，底層軟Q酥香的麵包也是店家手工自製而成，帶有麥香與微微嚼感，搭配起來很對味！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼牛肉漢堡，採用純牛肉漢堡排、自製漢堡麵包搭配太陽蛋、奶油萵苣、番茄、蛋黃醬、醃蘿蔔、烤地瓜等，份量十足又營養滿分！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼大口很喜歡他們自製的漢堡麵包，帶點微微酥香的軟Q口感，搭配啾西又香甜的牛肉漢堡排、太陽蛋、奶油萵苣、番茄、蛋黃醬等配料，咬上一口大大滿足！而且他們家的餐點大多吃的到食材的原味，沒有過多的調味，尤其醬料也是自行調製，讓人吃起來安心又舒服！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼主廚例湯，每次來都不見得一樣唷！像我們當天品嘗到的是馬鈴薯濃湯，上頭搭配橄欖油提香，看起來非常特別！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼喝起來非常香醇濃郁，帶點微微鹹香的滑順滋味，濃到好像在吃洋芋片的錯覺啊～好喝到停不下來！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼莓果氣泡飲，帶點微微漸層的感覺，攪拌均勻後喝起來微微酸香甜美，加上氣泡口感更增添清爽的味蕾！藍莓鳳梨汁，都是採用新鮮水果下去現點現打，喝起來帶點微微酸甜的滋味，天然又順口！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼焦糖蘋果奶昔，喝起來香濃又帶點焦糖與微微果香，搭配起來滑順又甜美！焙茶咖啡拿鐵，上頭還有超美拉花，一開始入口會有濃郁甘醇的茶香，慢慢的咖啡香氣與滑順的奶香就會從嘴巴裡竄出，搭配起來其實滿對味的耶～讓我們很驚喜！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼牆上還有一艘大船的圖案，象徵一家人一起勇往直前努力著，感覺也很棒！沒想到小口愛看到鏡頭竟然害羞到拿軟糖擋住臉，真是太搞笑啦～

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼吃飽喝足後就是甜點時間啦～他們家的甜點也很厲害，同樣也是自家手工製作唷！檸檬柳橙蛋糕，檸檬柳橙磅蛋糕的口感紮實濕潤，搭配有機檸檬、柳橙果肉下去製成，吃起來有濃郁的果香，酸甜又爽口，搭配上層的糖霜更為蕾更加香甜滑順!重乳酪起司蛋糕，吃起來香醇濃郁又滑順，酸甜滋味跟起司香味融合的剛剛好，吃起來味蕾非常協調，單吃就很涮嘴，難怪小口愛一吃就愛上，之後就整盤端去沒再回來了，一旁搭配莓果醬與鮮奶油，吃起來口感層次更多元！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼吃飽喝足後，小口愛又繼續跟魚兒玩耍，感覺光是看魚在裡頭游來游去就很療癒啦～

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼此外「拓樸本然」也有提供網購蛋糕當作彌月蛋糕，外盒也非常樸實有質感！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼DM上也有不同口味的蛋糕選擇，同樣都是採用天然優質的食材製成，大家都可以安心享用！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼這裡也有提供彌月試吃方案，有興趣的孕媽咪也可以研究一下！

▲▼台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

「Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計」不僅是間大人小孩都喜歡的優質好店，且餐點健康又美味，吃起來對身體也更無負擔!尤其是魚池、水道的設計搭配繽紛的水吊燈，讓人在這麼一個獨特又放鬆的氛圍裡，可以好好享用營養又美好的一餐，真是太幸福啦～有興趣的朋友不妨可以來一趟，就能感受到不一樣的用餐氛圍囉！

▼以下附上詳細菜單，提供給有興趣的朋友參考！

▲▼ 台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼平日有提供早餐，只限定早上8~11點！

▲▼ 台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼這裡採用的食材一點也不馬虎，雖然餐點價位看起來偏高，但是採用的可是田庄好蛋、手工自製麵包、無毒飼養的快樂「花田喜彘」豬、日本靜岡佐藤園抹茶、有心台南放牧土雞等嚴選食材，連小朋友也可以安心享用！

▲▼ 台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼另外還有全日提供的早午餐，也就是我們這次享用的餐點!主餐加100元可升級主廚例湯、黑咖啡或日月潭紅茶，加180元可升級主廚例湯、黑咖啡或日月潭紅茶、手工甜點，套餐也能吃的飽足又滿足！

▲▼ 台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▲▼ 台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

▼自製甜點也很不錯，還可以搭配飲品來個下午茶，大家千萬別錯過啦！

▲▼ 台北士林Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計。（圖／大口老師的走跳學堂 提供）

Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計

地址：台北市士林區中山北路七段38巷7號（路邊車格、圓環地下停車場皆可停車）
電話：02-28769337
營業時間：8:00～18:00（無公休）

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關鍵字： Topo+ cafe’及拓樸本然空間設計 台北市美食 天母美食 達人美食 美食情報 大口老師的走跳學堂

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