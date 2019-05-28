排隊名店福義軒蛋捲確定漲價　門市等公司公告時間與價格



▲福義軒蛋捲。(圖／記者李依琳攝)



記者黃士原／台北報導

嘉義市的排隊名店福義軒要漲價了！電話求證福義軒門市，服務人員表示，確定會漲價，但時間及漲幅還在等公司決定，目前還沒有收到通知。



據新頭殼newtalk報導，從6月1日起，蛋捲從每包150元調漲到160元，福椒餅則是從85元調漲到90元，其他類餅乾也會進行微調。而福義軒上次漲價是2017年的2月，一包140元的蛋捲漲到150元，即使店家不願證實，但很可能就是漲10元。

福義軒每天限購兩包造成排隊搶購潮，尤其遇到人氣口味｢有機蛋捲｣更讓每天發放的號碼牌供不應求，每次只要工作人員要發放號碼牌，排隊民眾就會跟發狂似一樣往中間靠攏，超級暴動；另外也會有鄰近坐著輪椅的長者當起代購部隊，以每包20元價差小賺代購。





▲嘉義蛋捲名店福義軒排隊人潮為搶號碼牌瞬間湧入。（圖／記者翁聖勳翻攝）

對於福義軒蛋捲喊漲，有人把新聞貼到綠豆嘉義人社團，在地人的反應該是「嘉義人很少吃蛋捲的」、「嘉義也有很多賣蛋捲的都比這間好吃多了」，有人說「早就不買了，其他家的都比他們好吃又便宜」，也有人覺得「說實在的，看不懂外客在瘋什麼？不特別好吃啊！」還有人說「沒有買賣，就沒有傷害！每少買一次蛋捲就能幫助一個排隊人口回家。」