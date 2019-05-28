ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

繼光香香雞辣腿丁回來了　再加碼任選3件炸物99元

ETtoday餓勢力

▲繼光香香雞辣腿丁回來了　再加碼任選3件炸物99元。(圖／繼光香香雞提供)
▲繼光香香雞辣腿丁回來了，再加碼任選3件炸物99元。(圖／繼光香香雞提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

繼光香香雞辣腿丁回來了！繼光香香雞為了提供更多元的炸物選擇，從5月28日起香香迷們熱愛的小辛辣腿丁、新纖蔬菜、金牌三節翅回歸，另外還有炸物甜品─甜心地瓜球。同時，繼光香香雞也從5月28日-6月20日期間的每週一至週四、共12天，限時推出「超值三件嗑」任選3件炸物99元套餐搭配活動。

▲繼光香香雞辣腿丁回來了　再加碼任選3件炸物99元。(圖／繼光香香雞提供)
▲新纖蔬菜(75元)。

本次回歸的小辛辣腿丁（售價90元），將去骨雞腿肉以花椒等辛香料醃製，炸過後皮脆肉嫩，微辣帶順口椒香，是許多愛吃微辣或重口味粉絲的必買選項；金牌三節翅（售價45元）以獨家香料醃製，滿足愛吃翅的眾粉絲。新纖蔬菜（售價75元）以新鮮玉米筍、四季豆、甜椒，薄粉油炸30秒，保留蔬菜鮮甜水分。至於甜心地瓜球（售價35元）一口咬下甜甜綿綿。

▲繼光香香雞辣腿丁回來了　再加碼任選3件炸物99元。(圖／繼光香香雞提供)
▲超值三件嗑炸物活動，任選3種炸物99元。

此外，繼光香香雞繼光香香雞也從5月28日-6月20日期間的每周一至週四、共12天推出「百元有找」的「超值三件嗑」炸物活動，任選A區炸物（金牌三節翅、塔香豬本丸、What’s丸三樣選一樣），加B區（蒜脆杏鮑菇、地瓜薯薯、墨魚甜不辣，三樣選一樣），加Ｃ區（甜心地瓜球），只要99元的超值套餐優惠。

新品第一波有14間門市上市，預計6月底將會擴大上市更多百貨門市。

關鍵字： 美食快訊 繼光香香雞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【融融歷險記】聖克里斯多福及尼維斯 歡迎來到美洲最小國！！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

這個「素食小夜市」全台跑透透

鹿港藝術村上千盞燈籠高高掛

美翻！彰化天空步道鳳凰花爆發中

Lady M將在台中開出全台第三家店

時飴千層蛋糕在桃園與基隆也買得到

川渝最夯麻辣火鍋比一比！

直擊加拿大超奢華火車洛磯山之光

板橋超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

沖繩單軌電車全新4車站10月開通

奶控必喝飲料！炒黑糖＋珍珠超涮嘴

熱門行程

最新新聞更多

台北流行音樂中心將啟用可容納6千人

板橋超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

高雄誠品打造英國街角、引進五大洲繪本

這款可頌冰淇淋要價1200元

外食照樣狂鏟15kg　一日菜單曝

PABLO mini專賣店6/5進軍..

川渝最夯麻辣火鍋比一比！

嘉義鄉村咖啡店吃得到正港提拉米蘇

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366