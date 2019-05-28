

▲繼光香香雞辣腿丁回來了，再加碼任選3件炸物99元。(圖／繼光香香雞提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

繼光香香雞辣腿丁回來了！繼光香香雞為了提供更多元的炸物選擇，從5月28日起香香迷們熱愛的小辛辣腿丁、新纖蔬菜、金牌三節翅回歸，另外還有炸物甜品─甜心地瓜球。同時，繼光香香雞也從5月28日-6月20日期間的每週一至週四、共12天，限時推出「超值三件嗑」任選3件炸物99元套餐搭配活動。





▲新纖蔬菜(75元)。



本次回歸的小辛辣腿丁（售價90元），將去骨雞腿肉以花椒等辛香料醃製，炸過後皮脆肉嫩，微辣帶順口椒香，是許多愛吃微辣或重口味粉絲的必買選項；金牌三節翅（售價45元）以獨家香料醃製，滿足愛吃翅的眾粉絲。新纖蔬菜（售價75元）以新鮮玉米筍、四季豆、甜椒，薄粉油炸30秒，保留蔬菜鮮甜水分。至於甜心地瓜球（售價35元）一口咬下甜甜綿綿。





▲超值三件嗑炸物活動，任選3種炸物99元。

此外，繼光香香雞繼光香香雞也從5月28日-6月20日期間的每周一至週四、共12天推出「百元有找」的「超值三件嗑」炸物活動，任選A區炸物（金牌三節翅、塔香豬本丸、What’s丸三樣選一樣），加B區（蒜脆杏鮑菇、地瓜薯薯、墨魚甜不辣，三樣選一樣），加Ｃ區（甜心地瓜球），只要99元的超值套餐優惠。

新品第一波有14間門市上市，預計6月底將會擴大上市更多百貨門市。