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台北米其林／外地主廚狂摘星　美食家5點建議「台菜要加強」

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▲2019台北米其林，24家餐廳共奪31顆星。（影／ETtoday記者拍攝）

記者林育綾／台北報導

第二屆《台北米其林指南》在今（10）日發布完整名單，美食家張瑀庭發現，得星餐廳仍以異國料理大獲全勝，台北成為外地主廚奪星的新世界；而她也可惜台菜依舊「敬陪末座」，更提出5點建議期許「台菜要加強」。

▲▼2019台北米其林一星明福台菜，主廚阿明師。（圖／記者湯興漢攝）
▲2019台北米其林，明福台菜續拿一星，主廚阿明師首次出席領獎，場面令人感動。（圖／記者湯興漢攝）

今年（2019）《台北米其林》24家奪得一至三星的餐廳中，法菜餐廳佔了8家、日本料理6家、中菜料理5家，而台菜餐廳僅佔4家（山海樓、台南担仔麵、明福台菜、金蓬萊）。張瑀庭在個人粉絲團《張瑀庭只吃好東西》分享，十分恭喜得獎的餐廳，但發現摘星仍以「異國料理」大獲全勝，台菜依舊「敬陪末座」，顯示出台北美食的多元文化。

2019台北米其林完整名單／24餐廳奪31星「鮨天本」首入榜奪二星

不過她也提到，以公布的名單來看，「台北已經成為外地廚師獲得米其林榮譽的新世界」，大家都認為這裡的機會較大，似乎已經是業界內默認的共識。

張瑀庭特別針對「台菜需要加強的部分」提出5點建議：

1. 美學待加強，尤其是擺盤和環境，若裝潢朝台灣農村、老灶、四合院會更新鮮有趣，餐盤用古碗更有特色。

2. 台灣一年四季分明，節氣和台灣習俗，都可以是餐廳表現的主題。

3. 這次必比登夜市小吃太多，市場、廟口旁老店小吃遣珠可惜。

4. 台灣是海島國家有山有海，土雞城和熱炒、客家料理、海鲜料理都是台灣很地道的特色。

5. 好比土雞城（貓空四哥的店可以喝茶看夜景、陽明山絹絲谷可以感受到世外桃源）、熱炒（雙連站牛肉陳）、客家菜（五月雪客家私房珍釀）、海鮮（海世界、真的好、頂鮮101）都可以展現台菜精神。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,高級餐具。（圖／記者季相儒攝）

儘管異國料理摘星表現較為突出，但張瑀庭認為這對台灣餐飲業者來說，這樣的刺激「可以遂漸跟國際接軌，有正面示範和良性競爭」，看到當今米其林主廚不再機械化複製食譜，而是跨文化，依照當地當令的食材創作出菜色，呈現五感有靈魂和個性化的餐飲過程，也很樂見這樣的改變。

▲▼2019米其林摘星名單。（圖／記者王譯萱製作）


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