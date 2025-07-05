2大最新消暑優惠一次看　手搖飲買1送1、冰淇淋第2杯50元

▲COLD STONE最新限時優惠一次看。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻連日高溫商機，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」祭出最新限時優惠，包括冰淇淋第2件50元、買1送1等，且開放口味任選，即日起正式開跑。另外，CoCo也推「2大飲品買1送1」幫消暑。

COLD STONE最新優惠一次看，即日起至7月6日可享「中杯以上（含桶裝）同尺寸第2件50元」，脆餅除外；7月9日至7月15日可享「中杯以上冰淇淋同尺寸買1送1」，脆餅及桶裝除外；7月18日起至7月20日可享「中杯以上（含桶裝）享同尺寸第2件70元」，脆餅除外，以上優惠皆開放冰淇淋口味任選，並以價低者為優惠品項。

COLD STONE目前最新口味為睽違5年升級回歸的「蜂蜜冰淇淋」，嚴選100%百花蜂蜜製成，香甜不膩口且帶有淡淡花香，還有奶香、草莓等人氣口味選擇。

▲CoCo祭出2大飲品買1送1。（圖／CoCo提供）

手搖飲「CoCo」即日起至7月23日也祭出「2大飲品買1送1」，優惠品項包括「大杯西谷米奶茶」、「大杯手作仙草凍乳」，限同品項，凡使用外送平台foodpanda即享優惠，數量有限、售完為止，實際活動內容依APP為主，部分門市不參與此活動。