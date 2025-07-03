北市「2親水樂園」開放！最低40元爽玩滑水道　還有市集、餐車

▲兒童新樂園「樂Fun水樂園」7月5日開放。（圖／翻攝自北捷網站）



記者彭懷玉／台北報導

熱如蒸籠的夏天，不玩水太對不起自己，位在台北市區的兩大親水園區已開放，最低半票40元、全票80元起就能享受全日暢涼的時光，家中有小孩的家長們不妨參考。

兒童新樂園「樂Fun水樂園」

今年暑假，兒童新樂園推出超強限定版「樂Fun水樂園」，就在遊客服務中心前方草皮區，從7月5日起上午11點開園，現場設置直徑超過16公尺的戲水池、近4公尺高的充氣式滑水道，每人每場只要150元。

「樂Fun水樂園」每天開放5個場次，入場即送禮物1份，有樹頂蔓越莓氣泡飲、酷椰嶼100%椰子水、貝思寶兒石榴莓綜合果汁等8樣，採隨機贈送。此外，樂園旁還有冰品、點心、玩具、飲料的市集攤位，不怕餓肚子。

兒童新樂園「樂Fun水樂園」

地點：北市士林區承德路5段55號

開放時間：11:00至18:30（11:00~12:15、12:30~13:45、14:15~15:30、15:45~17:00、17:15~18:30）

門票：每人每場150元



自來水園區「2025台北親水節」

位於北市公館的自來水園區，今年「2025台北親水節－再玩一下夏」已開跑，並從即日起至7月13日，限時開放「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」，分別設置於自來水園區博物館前與噴泉庭園區，6.5公尺高的滑水道讓大人、小孩都玩瘋；水鄉庭園還會噴出陣陣水柱，並不時灑下水瀑，度過消暑時光。

▲即日起至7月13日，限時開放「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」。（圖／翻攝自自來水園區）



2025台北親水節將持續至8月31日，早上10點就有園遊會，胖卡餐車、逗號文創市集，以及互動攤位可體驗。票價部分，夏季全票80元、優待票40元（6歲以下、65歲以上免費），銅板價爽玩整天。

自來水園區「2025台北親水節－再玩一下夏」

地點：北市中正區思源街1號

開放時間：周二至周日09:00至17:00（最後售票至16:00）、周一公休

門票：夏季全票80元、優待票40元（6歲以下、65歲以上免費）；非夏季全票50元、優待票25元