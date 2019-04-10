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台北米其林／年輕人好意外「台南擔仔麵」首摘星　李昂3點揭了不起

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▲華西街台南擔仔麵餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲華西街台南擔仔麵以海鮮為主，全採現撈，充分把台灣海鮮精緻、頂級化。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

坐落台北市華西街從路邊攤起家，走過50年歲月，創造出台式海鮮超卓口味「台南擔仔麵」，首奪2019年台北《米其林指南》一星，很多年輕人誤以為這是間很一般的餐廳，但沒想到其實是「超頂級豪華」。吃過世界各地米其林餐廳的作家李昂接受《ETtoday新聞雲》訪問直呼很高興，並點出3大不意外的奪星原因。

台南擔仔麵發言人紀政漢得知獲獎後表示，得星超級意外！有收到邀請函但是因為太忙，沒辦法過去。這間店已經開了60年了，真的沒想到會得星，是接到主辦單位電話，一堆媒體跑來採訪才知道。

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▲華西街台南擔仔麵餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲李昂認為，能將一碗擔仔麵變成店裡的招牌，光這一點就非常了不起。（圖／資料照）

台南擔仔麵奪星不少人說意外，李昂不這麼認為先舉了第1點表示，這間餐廳非常老牌，從1958年開業到現在，30多年前就很風光，覺得驚訝的人，推估是和現在不少年輕人沒有見識到當年的盛事，以自己年紀來看完全同意奪星，且有別於其他餐廳，台南擔仔麵是最早捨得把昂貴的英國百年典雅瓷器品牌「Wedgwood」用在餐廳，光一雙筷子就要8千元，1張椅子8萬元，絕對可說是開創「器皿精緻化」的指標店家，讓許多餐廳也跟進引用名牌餐具。

▲▼專訪李昂談米其林指南與得星餐廳。（圖／記者李毓康攝）

▲李昂笑說台南擔仔麵能奪下米其林一星自己非常高興。（圖／記者李毓康攝）

被稱「華西街裡的凡爾賽宮」，雖然店名為「台南擔仔麵」，李昂笑談這就是第2點讓人喜歡的理由，這邊的「菜都很好」，尤其以海鮮為主，全採現撈，充分把台灣海鮮精緻、頂級化，同樣開了風氣之先，最推崇是清蒸魚類。除此，還能吃到傳統台菜，將一碗擔仔麵變成店裡的招牌，光這一點就非常了不起。

▲華西街台南擔仔麵餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲▼李昂說，台南擔仔麵是最早捨得把昂貴的英國百年典雅瓷器品牌「Wedgwood」用在餐廳。（圖／資料照）

▲華西街台南擔仔麵餐點。（圖／記者華少甫攝）

李昂坦言，台南擔仔麵位在又老又破的華西街，早就不被重視已久，可能很多要請客的人也會說這裡不時髦，加上年輕人也不熟，但對自己來說反而很高興，這也是最後一點獲星最棒的理由，因為這間老店可以重新被看見。

▲華西街台南擔仔麵餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲▼李昂特別強調，台南擔仔麵獲星代表「傳承」，盼能讓不夠了解的人，明白這是一間非常珍貴的老店 。（圖／資料照）

▲華西街台南擔仔麵餐點。（圖／記者華少甫攝）

台南擔仔麵除數十年前就使用高級瓷器，也讓台灣海鮮走向「頂級化」，開創許多風格外，李昂特別強調，獲星代表「傳承」，由於華西街觀光夜市一度是台北最知名，可惜的是隨著其他夜市興起，該區逐漸沒落，超希望這次藉由獲星，可以喚醒相關單位整治空間決心，帶動觀光風潮，讓不夠了解的人，明白這是一間非常珍貴的老店 。

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