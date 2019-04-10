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台北米其林／華西街的凡爾賽宮！「台南担仔麵」茶杯用萬元愛馬仕

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▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,高級餐具。（圖／記者季相儒攝）

▲台南担仔麵除了確保餐飲品質，連餐具都相當講究。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

「坐在凡爾賽宮裡吃担仔麵！」位在在台北華西街的「台南担仔麵」奪下米其林一星，不只成為本屆最大亮點，店內華麗的歐風裝潢更讓人驚嘆，餐具選用國外進口，連茶杯都是愛馬仕！創辦人許穆生很喜歡歐洲風格，便自行設計裝潢，目前已交棒給兒子，從食物到整間店的設計都還留著60年前的初衷，連當年討生活的「電線桿」都特別留存，直挺挺的佇立在店內。

2019年台北《米其林指南》今（10）日舉行頒獎典禮，但台南担仔麵並沒有到場領獎，如日常一樣在店裡忙碌著招呼客人。實際走訪店家，發言人紀政漢笑說「有收到邀請函跟接到主辦單位電話，但真的太忙沒辦法過去，店開了60年，真的很意外會得星。」

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵。（圖／記者季相儒攝）

▲店內走歐式裝潢，讓餐廳有華西街凡爾賽宮的美稱。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,店內畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲除了裝潢，連餐桌椅都經過特別挑選，相當豪華。

富麗堂皇的燈飾、餐具和隨處可見的古董，這樣的歐式風格和「台南担仔麵」的店名實在格格不入。跟著創辦人20幾年的紀政漢瞇起眼談起「一碗60年的担仔麵」。許穆生今年已高齡86歲，25歲就推著麵攤賣麵，很喜歡走訪歐洲，想去看看國外和台灣的不同，因為喜歡收集古董，常常親自帶著花瓶、櫃子回台佈置，連開船的「船舵」都成牆上掛飾。

「這個杯子是愛馬仕的。」紀政漢受訪時，隨手拿起桌上的茶杯。餐桌的擺設很簡單，筷子、湯匙、叉子等基本餐具都有，但個個要價不菲，整張桌子的器具加起來就值上萬塊。紀政漢說，很多餐廳都不敢用很貴的餐具，但創辦人就是覺得食物是第一重點之外，也要讓客人有第二重享受，整頓飯吃下來是非常高雅的。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,高級餐具。（圖／記者季相儒攝）

▲店內茶杯使用精品愛馬仕，一個要價萬元。

一個小吃攤變成凡爾賽宮，從地點、店名和服務就看出初心，地點、店名並沒有因為有名了，而有所改變，創辦人當年就在一根電線桿下煮麵，如今60年了，這根電線桿還完整保存在店內，看上去有點突兀，但知道來歷後，不免讓人會心一笑。

到店時已經接近店家下午休息時間，只剩兩、三桌散客，面對大批媒體湧入，員工仍做著日常工作，受訪中間還是不斷關心客人、和老顧客話家常，雖然86歲的許穆生已沒辦法流利和人對談，但還是常常到店裡看看老顧客，還會陪員工吃飯。

担仔麵是最早捨得把昂貴的英國百年典雅瓷器品牌「Wedgwood」用在餐廳，光一雙筷子就要8千元，1張椅子8萬元，是開創「器皿精緻化」的指標店家。「我們全部都做20年以上了，創辦人帶人帶心，不會因為米其林星星而改變我們的日常。」從麵攤做到氣派麵店，不要說吃了40年的老顧客，台南担仔可是連員工都忠誠，這些就是屹立不搖60年的原因。

台南担仔麵以「台式高檔海鮮」為名，是台灣始祖，全部採現點現做，有分套餐式和單點式，價位約1,500到5,100不等，除了担仔麵，鮮露蒸龍蝦、香酥鮮蝦捲、清蒸石雕魚都是饕客最愛的菜。走過這麼多年的好滋味，難道不曾有過開分店想法？紀政漢不諱言，的確有不少客人想投資加盟，但為了確保品質，還是婉拒了，所以台南担仔麵就是華西街僅此一家。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵。（圖／記者季相儒攝）

▲台南担仔麵。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,菜色。（圖／記者季相儒攝）

▲香酥鮮蝦捲。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,菜色。（圖／記者季相儒攝）

▲鮮露蒸龍蝦。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,菜色。（圖／記者季相儒攝）

▲清蒸石雕魚。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,店內畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲台南担仔麵以「台式高檔海鮮」為名，左邊的柱子就是創辦人當年擺攤的電線桿。

關鍵字： 2019台北米其林 台北米其林指南 米其林一星 台南担仔麵

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